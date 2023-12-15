Доллар резко подорожал на бирже перед праздничными выходными в РК

«Позиции сырьевого рынка стали несколько более стабильными, чем были накануне. Баррель Brent подорожал до $77,00. Нефтяной фактор важен для курсообразования тенге, но поскольку сейчас отсутствует внутренний триггер для беспокойства, рынку удается игнорировать такой фактор влияния. Отношение к риску в конце недели выглядит позитивным», — говорится в сообщении.