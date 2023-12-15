Доллар резко подорожал на бирже перед праздничными выходными в РК

Так, доллар подорожал на 1,82 тенге. Таким образом его стоимость увеличилась до 457,44 тенге.
Как отметили аналитики Alpari, тенге в паре с долларом США выглядит сильным и крепким. Серьезный вклад в укрепление позиций тенге внесли действия властей и экспортеров: предложение валюты на внутреннем рынке выглядит достаточным и способствует нормализации движения курсов валют.
Торги четверга для доллара завершились на отметке 455,62 тенге.
«Позиции сырьевого рынка стали несколько более стабильными, чем были накануне. Баррель Brent подорожал до $77,00. Нефтяной фактор важен для курсообразования тенге, но поскольку сейчас отсутствует внутренний триггер для беспокойства, рынку удается игнорировать такой фактор влияния. Отношение к риску в конце недели выглядит позитивным», — говорится в сообщении.