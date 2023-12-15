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Доллар взял реванш и подорожал перед выходными

За текущую неделю российский рубль подорожал более чем на три копейки — все остальные иностранные валюты подешевели по итогам рабочей пятидневки.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению только к российской валюте в пятницу, свидетельствуют данные БВФБ.

Доллар сегодня прервал серию из шести ослаблений подряд, подорожав на едва заметные 0,07%. К концу торгов на бирже за одного «американца» просили 3,1573 рубля. Отметим, что последнюю неделю стоимость этой валюты упала почти на пять копеек.

Евро окреп на полкопейки, показав в пятницу результат 3,4355 белорусских рубля. С начала декабря «европеец», который не очень востребован на белорусской бирже, подорожал больше чем на две копейки.

Больше всего на БВФБ сейчас пользуются спросом, судя по объему торгов, российский рубль и китайский юань.

«Россиянин» на старте торгов сначала укрепился, однако затем все же подешевел — на незначительные 0,01%. За одну сотню на бирже просили 3,5221 белорусских рубля. К слову, текущая неделя для российской валюты получилась удачной — она выросла в цене более чем на три копейки.

«Китаец» же, напротив, сохранил бодрую динамику, подорожав почти на три копейки. Сейчас стоимость 10 юаней составляет 4,4390 белорусских рубля.

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