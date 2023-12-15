Доллар взял реванш и подорожал перед выходными

«Россиянин» на старте торгов сначала укрепился, однако затем все же подешевел — на незначительные 0,01%. За одну сотню на бирже просили 3,5221 белорусских рубля. К слову, текущая неделя для российской валюты получилась удачной — она выросла в цене более чем на три копейки.