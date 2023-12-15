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Закрытый краснодарский аэропорт принял тестовый рейс

Международный аэропорт «Краснодар» имени Екатерины II принял тестовый рейс из Минеральных Вод после перерыва в работе с февраля 2022 г. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Рейс провела авиакомпания «Азимут» на самолете Superjet 100. В ведомстве уточнили, что полет был необходим для взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

«Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

По словам директора аэропорта Дмитрия Кириченко, почти за два года простоя службы аэропорта повышали квалификацию, инфраструктура поддерживалась в идеальном состоянии, аэропорт не потерял ни одного квалифицированного специалиста.

«Все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку Мы готовы к возможному возобновлению работы нашего аэропорта», — цитирует Кириченко «РИА Новости».

13 декабря администрация Краснодарского края сообщила, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Авиакомпания «Азимут» организует полет из московского «Внуково» в Краснодар. Продажа билетов на тестовый рейс не планировалась. В других аэропортах южных городов ограничения сохраняются.

С началом спецоперации на Украине из полетной программы российских авиакомпаний выпало 11 направлений на юге России.

Это Анапа, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Симферополь и Элиста. Полеты в эти аэропорты были ограничены Росавиацией из соображений безопасности. Сейчас на Азовско-Черноморском побережье России работает только аэропорт Сочи.