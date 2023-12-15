Закрытый краснодарский аэропорт принял тестовый рейс

Рейс провела авиакомпания «Азимут» на самолете Superjet 100. В ведомстве уточнили, что полет был необходим для взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.
«Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
По словам директора аэропорта Дмитрия Кириченко, почти за два года простоя службы аэропорта повышали квалификацию, инфраструктура поддерживалась в идеальном состоянии, аэропорт не потерял ни одного квалифицированного специалиста.
«Все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку Мы готовы к возможному возобновлению работы нашего аэропорта», — цитирует Кириченко «РИА Новости».
13 декабря администрация Краснодарского края сообщила, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Авиакомпания «Азимут» организует полет из московского «Внуково» в Краснодар. Продажа билетов на тестовый рейс не планировалась. В других аэропортах южных городов ограничения сохраняются.
Это Анапа, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Симферополь и Элиста. Полеты в эти аэропорты были ограничены Росавиацией из соображений безопасности. Сейчас на Азовско-Черноморском побережье России работает только аэропорт Сочи.