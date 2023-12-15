Не ждите, что подешевеет: что происходит с ценами на яйца в Самаре после прямой линии Путина

— У нас идет небольшое, но повышение доходов населения, поэтому увеличился спрос на такой доступный белок, как яйца. А объемы производства не выросли. При этом мы не открыли вовремя импорт куриных яиц. Но сейчас решения уже приняты, будут завозить яйца из Турции. По крайней мере, две недели назад уже поднималась эта тема, были разговоры с министерством сельского хозяйства. Приношу свои извинения, это сбой в работе правительства. Но ситуация совершенно точно будет улучшаться в самое ближайшее время.