Не ждите, что подешевеет: что происходит с ценами на яйца в Самаре после прямой линии Путина

«Сбой в работе правительства».
Резкое повышение цен на продукцию птицефабрик — куриные яйца и куриное мясо — в декабре 2023 года получило широкий резонанс в соцсетях и стало темой обсуждения на прямой линии президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2023.
Глава государства пояснил произошедшее «сбоем в работе правительства» и принес извинения жителям страны.
— У нас идет небольшое, но повышение доходов населения, поэтому увеличился спрос на такой доступный белок, как яйца. А объемы производства не выросли. При этом мы не открыли вовремя импорт куриных яиц. Но сейчас решения уже приняты, будут завозить яйца из Турции. По крайней мере, две недели назад уже поднималась эта тема, были разговоры с министерством сельского хозяйства. Приношу свои извинения, это сбой в работе правительства. Но ситуация совершенно точно будет улучшаться в самое ближайшее время.
«Указаний сверху не было»
Корреспонденты «КП-Самара» на следующий день после прямой линии побывали в торговых точках областной столицы. Изменений по сравнению с предыдущими днями не обнаружено.
В двух самых популярных торговых сетях нижняя граница цен на куриные яйца составляет 99 рублей. Но не во всех магазинах они есть в наличии, так как самые дешевые продукты при плюс-минус одинаковом качестве раскупаются быстрее всего. На остальные категории яиц цена колеблется от 119 до 149 рублей за десяток.
— Нам не было никаких указаний от руководства на снижение цен. Не знаем, какие прогнозы, цены мы меняем по указаниям «сверху», — рассказали сотрудники сетевых магазинов корреспондентам «КП-Самара».
«Куры в мороз не несутся»
На рынках, в мелких ларьках и безбрендовых магазинах цены могут достигать до 170 рублей за десяток.
— К новому году цены всегда повышаются. До праздников они ниже не станут, — отрезали в ответ на вопрос корреспондента «КП-Самара» в одной из небольших торговых точек в поселке Зубчаниновка.
На рынках, где торгуют фермерскими и «домашними» куриными яйцами, цена за десяток сейчас в районе 130−150 рублей. В этом сегменте тоже не стоит ожидать удешевления.
— Куры в мороз не несутся. На 15 голов — 3−5 яиц в день. Поэтому, конечно, цены сейчас выше, — пояснила «КП-Самара» женщина, у которой есть куры в домашнем хозяйстве.
В целом, как отмечают, эксперты, удорожание куриных яиц в преддверии новогодних праздников — это сезонная закономерность, и в январе цены должны снизиться естественным образом, реагируя на снижение спроса.