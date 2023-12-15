Прогноз: каким может быть курс тенге в 2024 году

Курс национальной валюты Казахстана в последние недели года остается довольно сильным по отношению к доллару и другим иностранным валютам. Каким может быть курс тенге в 2024 году, и что будет влиять на его динамику — в материале Zakon.kz.