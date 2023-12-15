Путин анонсировал строительство ВСМ до новых регионов

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (высокоскоростные железные дороги. — Прим. ред.) до Луганска и Донецка», — сказал президент.
Он отметил, что такими магистралями планируется связать территории, на которых проживает 80 процентов населения России.
За высокоскоростным железнодорожным сообщением стоит будущее российских железных дорог, подчеркнул глава государства. Их развитие создаст дополнительные возможности для миллионов людей, экономики, туризма, торговых связей.
Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, по которой могут ездить поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется сделать ВСМ Москва — Санкт-Петербург.