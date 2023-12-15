Марат Хуснуллин рассказал о строительстве обхода Тольятти

«При прямой поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина, благодаря постоянному вниманию Заместителя Председателя Правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина мы уверенно строим 100 км новой трассы “Обход Тольятти” и мост через Волгу — главную водную артерию страны. Наша задача — Родину не подвести, всё сделать качественно и в установленные сроки. Есть полная уверенность, что в следующем году участок федеральной дороги и мост, как мы и планировали, будут введены в эксплуатацию. Он станет важнейшим инфраструктурным уже не проектом, а объектом для развития нашего региона и всей нашей страны».