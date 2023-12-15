Во всех городах есть бесплатные торговые места для фермеров — Радий Хабиров

«Радий Фаритович, хотели вам сказать большое спасибо за такую возможность продавать свою продукцию. Все места нам предоставляются бесплатно, для нас это хорошая возможность продать тот же свой мед, или гусей и уток, которых мы сами выращиваем», — сказали местные жительницы.