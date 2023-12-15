Во всех городах есть бесплатные торговые места для фермеров — Радий Хабиров

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Радий Хабиров поинтересовался условиями торговли, спросил, как идет реализация продукции.
Глава администрации Баймакского района Фанис Аминев рассказал, что всего в городе действует пять таких точек уличной торговли, все они пользуются популярностью как у продавцов, так и жителей Баймака.
«Радий Фаритович, хотели вам сказать большое спасибо за такую возможность продавать свою продукцию. Все места нам предоставляются бесплатно, для нас это хорошая возможность продать тот же свой мед, или гусей и уток, которых мы сами выращиваем», — сказали местные жительницы.
«Важно, что во всех городах оборудованы такие бесплатные места, конечно, везде все сделано по разному. Главное — места предоставляются бесплатно».