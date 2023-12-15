Две компании из Узбекистана попали под санкции Японии

Узбекистанские компании, попавшие под санкции Японии — Alfa Beta Creative, занимающаяся оптовой торговлей офисной техникой и оборудованием, и GFK Logistic Asia, занимающаяся организацией, перевозкой и экспедированием грузов.
Ранее эти компании попали в санкционные списки американского Министерства торговли за попытки закупа американских товаров для нужд российской военной и оборонной промышленности в обход санкций. Кроме того, они находятся и под санкциями ЕС.
Запрет на экспорт для компаний из Узбекистана, а также для 57 организацией из Российской Федерации и 6 организаций из других стран (Армении, Сирии, Арабских эмиратов), вступит в силу 22 декабря.
Напомним, что недавно Великобритания вслед за США ввела санкции против компании Mvizion из Узбекистана. Кроме того, правительство Украины ввело санкции против узбекского завода электроники «Фотон», его председателя правления и других лиц сроком на 10 лет.