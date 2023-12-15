Доходы и расходы городской казны. В Ростове утвердили бюджет на три года

«Комиссия отмечает положительную динамику по увеличению налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с прошлым годом. По расходам предусмотрены значительные средства по развитию коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также улучшения жилищных условий наших граждан, — пояснил председатель постоянной комиссии гордумы по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Игорь Климов. — Большое внимание в бюджете уделено и образованию: мы видим, что семимильными шагами идёт строительство новых школ и детских садов, заложены средства на капитальный ремонт и оснащение школ города».