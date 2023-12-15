Доходы и расходы городской казны. В Ростове утвердили бюджет на три года

В Ростове-на-Дону на 22-м заседании городской Думы депутаты утвердили бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Проект главного финансового документа города народным избранникам представила заместитель главы администрации города — начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян.
Людям — поддержку, городу — развитие.
Проект бюджета города на три предстоящих года сформирован на основе 21-й муниципальной программы города. Доходы городского бюджета на 2024 год планируются в объёме 65 млрд. 306, 4 млн рублей. На 2025 и 2026 годы расходы прогнозируются, в объёмах 56 млрд. 905,3 млн рублей и 47 млрд. 341,5 млн рублей соответственно.
«В объёме собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета города 2023 года наибольший удельный вес занимают налоговые доходы — 92,8%. В общем объёме налоговых доходов налог на доходы физических лиц занимает 65,3%, налоги на имущество — 22,3%, налоги на совокупный доход — 10,4%», — пояснила Татьяна Асатрян.
Начальник муниципального казначейства отметила, что при формировании бюджета учтены прогнозные значения, представленные главными администраторами доходов бюджета города.
Объём безвозмездных поступлений из областного бюджета запланирован в соответствии с Областным законом «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на 2024 год в сумме 41 млрд. 475,2 млн рублей, на 2025 год — 31 млрд. 755,4 млн рублей, на 2026 год — 20 млрд. 991,9 млн рублей.
Расходы бюджета города на 2024 год запланированы в объёме 67 млрд. 689,5 млн рублей, на 2025 год — 56 млрд. 684 млн рублей, на 2026 год — 47 млрд. 120, 2 млн рублей.
Социальную направленность имеют семь муниципальных программ. На их реализацию в 2024 году планируется направить 37 млрд. 673,4 млн рублей, в 2025 году — 31 млрд. 901,6 млн рублей, на 2026 году — 30 млрд. 590,3 млн рублей. В основном это муниципальные программы, направленные на развитие образования, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения города, поддержку молодёжи.
Депутаты рассмотрели и утвердили статьи расходов бюджета на 2024 год в дорожно-транспортной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства. А также сферах образования, культуры, физической культуры и спорта
Динамично и взвешенно.
Представленный на утверждение депутатам проект городского бюджета соответствует нормам бюджетного законодательства. Он сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города.
«Представленный бюджет в части уровня муниципального долга свидетельствует о взвешенной долговой политики и значительном уровне долговой устойчивости», — заявила председатель Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону Ирина Радюхина.
Проект бюджета предварительно был детально рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету, на депутатских и публичных слушаниях.
«Комиссия отмечает положительную динамику по увеличению налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с прошлым годом. По расходам предусмотрены значительные средства по развитию коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также улучшения жилищных условий наших граждан, — пояснил председатель постоянной комиссии гордумы по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Игорь Климов. — Большое внимание в бюджете уделено и образованию: мы видим, что семимильными шагами идёт строительство новых школ и детских садов, заложены средства на капитальный ремонт и оснащение школ города».
Решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2022 и плановый период 2025 и 2026 годов» было принято депутатами единогласно. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.