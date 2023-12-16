6 миллионов за старую «однушку»: риелтор честно ответил, станет ли жилье в Иркутске доступнее

— Предпосылок для того, чтобы цены на недвижимость в Иркутске пошли на спад в ближайшее время, нет. В перспективе ближайших 2−3 месяцев можно, напротив, стоит ожидать небольшое повышение цен на фоне дефицита предложения. Особенно это заметно на рынке новостроек в Иркутске, от того и такой большой разрыв в цене «квадрата» в сравнении с вторичной недвижимостью. Однако в перспективе года-двух лет, если удастся стабилизировать курс рубля и замедлить инфляцию, то будет снижена и ключевая ставка. Это в свою очередь означает, что рыночные ставки могут вернуться к комфортным 12−14%.