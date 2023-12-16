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6 миллионов за старую «однушку»: риелтор честно ответил, станет ли жилье в Иркутске доступнее

Цена за квадратный метр жилья в Иркутске достигла 141 тысячи рублей.
Источник: Комсомольская правда

Кривая цен на недвижимость в Приангарье снова пошла вверх. В декабре «квадрат» жилья в Иркутске стал стоить от 124 до 144 тысяч рублей! «КП-Иркутск» узнала, какова обстановка в квартирном вопросе сейчас и чего ждать иркутянам дальше.

Цены на недвижимость — как на новостройки, так и вторичку — начали набирать обороты еще три месяца назад, говорят аналитики портала «Мир квартир». За этот период времени в 66 из 70 исследованных порталом городов цена «квадрата» на первичном рынке выросла, в трех снизилась, в одном не изменилась. По данным на декабрь, Иркутск занял 16-ю строчку рейтинга по стоимости «квадрата» из 70-ти возможных. Так, в городской новостройке он обходится в 141 тысячу рублей, а квартира в среднем — в 7,5 млн рублей. Если говорить о вторичном рынке, то здесь средняя стоимость 124,4 тысячи и 6,7 млн рублей соответственно.

Из ближайших соседей квадратный метр дороже только в новостройках Читы — 141,8 тысячи рублей, хотя жилье обойдется дешевле — в 7,1 млн рублей.

Если изучить предложения на сервисах бесплатных объявлений, то можно увидеть, что за 6−6,5 млн рублей иркутянину готовы предложить либо «однушку» в старом жилом фонде с ремонтом средней степени потрепанности, новостройку, но с черновой отделкой. Если же хочется заехать в укомплектованное жилье с отличным ремонтом, придется отдать уж от 7,5 млн рублей. Хотя встречаются и достойные варианты на «вторичке» в пределах 5−6 млн рублей. Правда, это скорее исключение, чем правило.

Почему же цены так рьяно ползут вверх? При росте объема товара на рынке должна увеличиваться конкуренция и снижаться его цена. Но это работает только в том случае, когда предложение успевает за спросом. В нашем же случае наблюдается дефицит предложения, говорят специалисты портала «Мир квартир».

ЭКСПЕРТНО

Павел ЛУЦЕНКО, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР»

«Скорого снижения цены ждать не стоит»

— Сильного падения цен на «вторичку» ждать не приходится. Еще 2−3 месяца будут действовать предварительные одобрения по старым ставкам. Поэтому пока по инерции будет наблюдаться небольшой рост, за которым последует стагнация. А снижение стоимости на вторичке начнется ближе к концу весны 2024 года. Первичный рынок будет чувствовать себя относительно неплохо. Рост цен продолжится, пусть и не такими стремительными темпами.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей ХАХУЛИН, руководитель направления вторичной и загороднои недвижимости «Авито Недвижимости»

«Продавцы готовы делать скидки»

— Мы продолжаем наблюдать на рынке вторичного жилья влияние повышения ставки ЦБ РФ и роста процентных ставок по ипотеке. Можно предположить, что, чувствуя конкуренцию со стороны застройщиков, продавцы квартир на вторичном рынке готовы предлагать скидки потенциальным покупателям.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анна БАТАЕВА, риэлтор:

«В перспективе — снова небольшое повышение»

— Предпосылок для того, чтобы цены на недвижимость в Иркутске пошли на спад в ближайшее время, нет. В перспективе ближайших 2−3 месяцев можно, напротив, стоит ожидать небольшое повышение цен на фоне дефицита предложения. Особенно это заметно на рынке новостроек в Иркутске, от того и такой большой разрыв в цене «квадрата» в сравнении с вторичной недвижимостью. Однако в перспективе года-двух лет, если удастся стабилизировать курс рубля и замедлить инфляцию, то будет снижена и ключевая ставка. Это в свою очередь означает, что рыночные ставки могут вернуться к комфортным 12−14%.

недвижимость