6 миллионов за старую «однушку»: риелтор честно ответил, станет ли жилье в Иркутске доступнее

Кривая цен на недвижимость в Приангарье снова пошла вверх. В декабре «квадрат» жилья в Иркутске стал стоить от 124 до 144 тысяч рублей! «КП-Иркутск» узнала, какова обстановка в квартирном вопросе сейчас и чего ждать иркутянам дальше.
Цены на недвижимость — как на новостройки, так и вторичку — начали набирать обороты еще три месяца назад, говорят аналитики портала «Мир квартир». За этот период времени в 66 из 70 исследованных порталом городов цена «квадрата» на первичном рынке выросла, в трех снизилась, в одном не изменилась. По данным на декабрь, Иркутск занял 16-ю строчку рейтинга по стоимости «квадрата» из 70-ти возможных. Так, в городской новостройке он обходится в 141 тысячу рублей, а квартира в среднем — в 7,5 млн рублей. Если говорить о вторичном рынке, то здесь средняя стоимость 124,4 тысячи и 6,7 млн рублей соответственно.
Из ближайших соседей квадратный метр дороже только в новостройках Читы — 141,8 тысячи рублей, хотя жилье обойдется дешевле — в 7,1 млн рублей.
Почему же цены так рьяно ползут вверх? При росте объема товара на рынке должна увеличиваться конкуренция и снижаться его цена. Но это работает только в том случае, когда предложение успевает за спросом. В нашем же случае наблюдается дефицит предложения, говорят специалисты портала «Мир квартир».
ЭКСПЕРТНО
Павел ЛУЦЕНКО, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР»
«Скорого снижения цены ждать не стоит»
— Сильного падения цен на «вторичку» ждать не приходится. Еще 2−3 месяца будут действовать предварительные одобрения по старым ставкам. Поэтому пока по инерции будет наблюдаться небольшой рост, за которым последует стагнация. А снижение стоимости на вторичке начнется ближе к концу весны 2024 года. Первичный рынок будет чувствовать себя относительно неплохо. Рост цен продолжится, пусть и не такими стремительными темпами.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей ХАХУЛИН, руководитель направления вторичной и загороднои недвижимости «Авито Недвижимости»
«Продавцы готовы делать скидки»
— Мы продолжаем наблюдать на рынке вторичного жилья влияние повышения ставки ЦБ РФ и роста процентных ставок по ипотеке. Можно предположить, что, чувствуя конкуренцию со стороны застройщиков, продавцы квартир на вторичном рынке готовы предлагать скидки потенциальным покупателям.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Анна БАТАЕВА, риэлтор:
«В перспективе — снова небольшое повышение»
— Предпосылок для того, чтобы цены на недвижимость в Иркутске пошли на спад в ближайшее время, нет. В перспективе ближайших 2−3 месяцев можно, напротив, стоит ожидать небольшое повышение цен на фоне дефицита предложения. Особенно это заметно на рынке новостроек в Иркутске, от того и такой большой разрыв в цене «квадрата» в сравнении с вторичной недвижимостью. Однако в перспективе года-двух лет, если удастся стабилизировать курс рубля и замедлить инфляцию, то будет снижена и ключевая ставка. Это в свою очередь означает, что рыночные ставки могут вернуться к комфортным 12−14%.