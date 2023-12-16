Вакансии с зарплатой от 100 до 250 тысяч рублей назвали в Новосибирске

Портал «Работа.ру» составил список самых высокооплачиваемых вакансий в декабре в Новосибирске. Больше всех предлагают инженеру пищевой промышленности: от 250 тысяч рублей. Соискатель должен иметь высшее техническое образование и опыт управления техслужбой, уметь работать с чертежами и технической документацией.
Следом ищут монтера пути, ему предлагают до 200 000 рублей. Его квалификация должна быть не ниже третьего разряда, а опыт работы — минимум год. Ему предстоит укладывать ж/д пути и стрелочные переводы, а также реконструировать станции.
На третьем места расположился промышленный альпинист с зарплатой до 180 000 рублей в месяц. Ищут человека с опытом работы от одного года и умением работать в экстремальных условиях. В его обязанности входят строительные работы на высоте и демонтаж старых оконных рам.
Ниже расположился электромонтер, которому предлагают до 155 000 рублей. Будущему специалисту нужно будет монтировать электроцентробежные насосы, обслуживать текущее оборудование. Претендующий на должность должен иметь удостоверение электромонтера и стропальщика и права категории В.
На последней строчке в рейтинге — андеррайтер с доходом от 100 000 рублей. Ищут специалиста с опытом работы в один год в банках, лизинговых и аудиторских компаниях, микрофинансовых организациях. У него должны быть аналитические навыки, умение проверять кредитные истории.
Ранее в Новосибирске открылась вакансия «дегустатор молочной пенки».