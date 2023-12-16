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БелАЗ строит в Орше новый завод стоимостью почти 200 млн рублей

В строительство современного кольцераскатного производства БелАЗ вложит в общей сложности 194,8 млн рублей. Это позволит уже в 2025 году производить стальные заготовки для подшипников, шестерен и другой продукции диаметром до 3 метров и массой до 3 тонн, сообщает пресс-служба предприятия.

Сегодня такая продукция в стране не выпускается, то есть это импортозамещающий проект. Ввод завода позволит обеспечить заготовками производство крупнотоннажных самосвалов. А кроме того, их можно будет поставлять на экспорт в ту же Россию, так как они используются в машиностроении, авиадвигателестроении, атомной энергетике, судостроении и других отраслях.

На предприятии говорят, что основной объем работ на объекте будет завершен в 2024 году. Контракты на поставку автоматизированной линии для изготовления кольцевых заготовок и участка термической обработки заключены еще в 2021 году. Сейчас оборудование уже изготовлено. Идет приемка, и вскоре его доставят в Оршу и начнут монтаж в новых цехах.

В этом году БелАЗ удивил рынок успешным размещением цифровых токенов. Первый же выпуск был распродан менее чем за две недели и привлек $20 млн от белорусских инвесторов.

Суд ЕС не отменил санкции против БелАЗа и МАЗа.

строительство