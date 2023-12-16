БелАЗ строит в Орше новый завод стоимостью почти 200 млн рублей

Сегодня такая продукция в стране не выпускается, то есть это импортозамещающий проект. Ввод завода позволит обеспечить заготовками производство крупнотоннажных самосвалов. А кроме того, их можно будет поставлять на экспорт в ту же Россию, так как они используются в машиностроении, авиадвигателестроении, атомной энергетике, судостроении и других отраслях.