Пассажиры жалуются на замену бортов Air Astana на FlyArystan без возмещения компенсации

«Air Astana зарабатывает, как умеет, видимо. Второй подряд рейс Air Astana в один и тот же день меняют на борт FlyArystan. Разницу конечно не возвращают. При этом рейсы Флай Арыстан откладывают на несколько часов, судя по тому, что люди не могут даже место выбрать, Флай Арыстан забирает оба рейса, причем один по цене Air Astana. Вуаля. И это уже не исключение из правил», — пишет журналистка Зарина Ахматова на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).