Пассажиры жалуются на замену бортов Air Astana на FlyArystan без возмещения компенсации

«Air Astana зарабатывает, как умеет, видимо. Второй подряд рейс Air Astana в один и тот же день меняют на борт FlyArystan. Разницу конечно не возвращают. При этом рейсы Флай Арыстан откладывают на несколько часов, судя по тому, что люди не могут даже место выбрать, Флай Арыстан забирает оба рейса, причем один по цене Air Astana. Вуаля. И это уже не исключение из правил», — пишет журналистка Зарина Ахматова на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).
Под постом в социальных сетях другие пользователи рассказывают аналогичные истории.
В пресс-службе Air Astana редакции ответили, что при вынужденной замене борта Air Astana на FlyArystan авиакомпания загружает бесплатное питание на борт, а также компенсирует пассажирам бизнес-класса понижение класса обслуживания.
«Пару месяцев назад мне тоже так борт поменяли. Я подстроил свой график специально под рейс Эйр Астаны, потому что лететь с ребенком из Уральска до Алматы другой авиалинией совершенно не хотелось. За несколько часов до вылета в Алматы пришла СМСка, что поменяли борт и искренне извиняются за доставленные неудобства. Неудобства действительно были доставлены, потому что еще и рейс часа на три задержали. Пришлось утешать себя мыслью, что долетели — и на том спасибо», пишет журналист Петр Троценко.