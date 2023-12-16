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В Балтийске жители аварийного фонда получили новые квартиры

В долевом строительстве участвовала администрация муниципалитета.

В новое жилье переехали жители аварийного фонда в Балтийске. Как сообщает пресс-служба областного правительства, дом в Базарном переулке построил Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области». В долевом строительстве 85 квартир участвовала администрация муниципалитета.

Квартиры оборудованы централизованным отоплением, бойлерами, электроплитами.

Поблизости есть школа и садик.

Как отметил губернатор на вручении ключей, именно благодаря вводу этого дома программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в Балтийском городском округе завершена.

— Администрация продолжит передавать помещения балтийцам в декабре и в начале следующего года. В целом благодаря региональной адресной программе свои жилищные условия улучшат 203 жителя муниципалитета.

сказал глава региона
дом