В Балтийске жители аварийного фонда получили новые квартиры

В новое жилье переехали жители аварийного фонда в Балтийске. Как сообщает пресс-служба областного правительства, дом в Базарном переулке построил Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области». В долевом строительстве 85 квартир участвовала администрация муниципалитета.
Квартиры оборудованы централизованным отоплением, бойлерами, электроплитами.
Поблизости есть школа и садик.
Как отметил губернатор на вручении ключей, именно благодаря вводу этого дома программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в Балтийском городском округе завершена.
— Администрация продолжит передавать помещения балтийцам в декабре и в начале следующего года. В целом благодаря региональной адресной программе свои жилищные условия улучшат 203 жителя муниципалитета.