В МАРТ назвали долю импортных лекарств в аптеках Беларуси

В целом в Беларуси зарегистрировано свыше 5,5 тыс. лекарственных препаратов из более чем 64 стран. В аптеках продается в среднем свыше 2 тыс. наименований медикаментов, а в крупных городах — 3 тыс. и более.
Общее количество аптек в стране превышает 4 тыс. Одна аптека в среднем обслуживает 2−2,5 тыс. человек. Кроме них, например в сельской местности, лекарства продаются в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях, где работают порядка 2,5 тыс. специалистов.
В МАРТ также сообщили, что в рамках референтного ценообразования ведомство отслеживает отпускные цены на медпрепараты в ряде стран. Всего таких стран 13: Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Франция и Чехия.
Ранее в министерстве пообещали жестко контролировать наличие в аптеках белорусских препаратов. В первую очередь отечественных аналогов более дорогих импортных лекарств.