Более 100 семей Сочи получат жилье в новых домах. Ключи от квартир сочинцам выдадут в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Два многоквартирных дома строят на улице Вишневой. Жилье предоставят по договорам соцнайма.
В настоящее время специалисты выполняют внутренние работы, монтируют инженерные сети и подготавливают площадку под благоустройство прилегающей территории. Объект готов более чем на 70%.
«Подрядчик планирует сдать объект с опережением графика», — сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.
Дома возводят в Центральном и Лазаревском районе. В них переселят жителей из аварийного и ветхого жилья. На улице Вишневой возведут еще один дом для работников сферы образования. Участки для строительства социального жилья выбрали в Хостинском и Адлерском районах.