Дед Мороз, шаурмастер и дегустатор сладкого: в Красноярском крае назвали необычные вакансии декабря

Необычные и интересные вакансии в Красноярском крае перед Новом годом подобрали аналитики российского онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru. Например, минусинский предприниматель в сфере общественного питания подыскивает себе шаурмастера, который должен будет готовить такую вкусную шаурму, чтобы посетители в очередь выстраивались. Кстати, мастер будет получать зарплату каждую неделю и питаться за счет заведения.