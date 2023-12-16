Дед Мороз, шаурмастер и дегустатор сладкого: в Красноярском крае назвали необычные вакансии декабря

Необычные и интересные вакансии в Красноярском крае перед Новом годом подобрали аналитики российского онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru. Например, минусинский предприниматель в сфере общественного питания подыскивает себе шаурмастера, который должен будет готовить такую вкусную шаурму, чтобы посетители в очередь выстраивались. Кстати, мастер будет получать зарплату каждую неделю и питаться за счет заведения.
В Красноярском ТЮЗе ищут машиниста сцены. Его обязанности — управлять механизмами при монтировке сцены, участвовать в разработке конструкций сценического оформления, готовить декорации, держать в порядке оборудование. У кандидата должно быть среднетехническое образование и опыт работы. В общем, человека с улицы не возьмут: сцена — дело тонкое.
В красноярскую кофейню требуется дегустатор сладкого. Потенциальному кандидату предоставят депозит на 3 тысячи рублей, чтобы в течение недели он (или она) попробовал разные продукты кофейни и поделился впечатлениями. В список необычных вакансий декабря попали также предложения для чокеровщика, лесника, аппаратчика по выращиванию монокристаллов и Деда Мороза.