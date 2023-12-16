Уроки отменяются: В школах Молдовы не хватает 7 тысяч учителей

Перчун добавил, что из каждой тысячи выпускников ВУЗов лишь 200 идут работать в школы, а «дефицит порожден и школьной сетью, которую мы имеем», поскольку малокомплектные школы требуют полноценного количества учителей и в этом «есть корреляция». В этом ключе он посетовал, что школы находятся в введении местной власти, а не министерства, поэтому принято решение стимулировать родителей переводить детей в окружные школы, куда обещают вкладывать средства.