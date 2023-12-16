Уроки отменяются: В школах Молдовы не хватает 7 тысяч учителей

В школах Молдовы не хватает 7 тысяч учителей, сообщил министр просвещения Дан Перчун.
Дефицит покрывают через сверхнагрузки на кадры, однако 30% учителей — пенсионеры и «дефицит станет еще более острым»:
«Проблема серьёзна и системна и потребует времени на решение, придется принимать нелёгкие решения для реорганизации».
Перчун добавил, что из каждой тысячи выпускников ВУЗов лишь 200 идут работать в школы, а «дефицит порожден и школьной сетью, которую мы имеем», поскольку малокомплектные школы требуют полноценного количества учителей и в этом «есть корреляция». В этом ключе он посетовал, что школы находятся в введении местной власти, а не министерства, поэтому принято решение стимулировать родителей переводить детей в окружные школы, куда обещают вкладывать средства.
При этом зарплата молодого учителя после всех реформ и надбавок составит 10−11 тысяч леев брутто и 9−10 тысяч нетто, что «меньше средней зарплаты в экономике, это не вдохновляющие зарплаты, но это то, что мы можем сделать в настоящем».