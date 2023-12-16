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Эксперты: в Узбекистане заметно выросли продажи земельных участков с молотка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане значительно выросли продажи земельных участков с аукциона, также увеличилось и количество лотов, выставляемых на торги. Соответствующее исследование провели Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ), сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Речь идет о земельных участках несельскохозяйственного назначения (для строительства жилья и предпринимательской деятельности), которые выставляются на аукционные торги через автоматизированную информационную систему YERELEKTRON. Так, с января по октябрь на торги было выставлено 720,6 гектаров (20,3 тысячи лотов) земли на праве собственности и 3 561 гектар (44 тысячи лотов) — на праве аренды.

В исследовании отмечается, что в октябре по сравнению с началом года объем земель, выставленных на аукцион, увеличился в 12,7 раза, а количество лотов возросло в 6,8 раза. В свою очередь объемы продаж земли выросли в 15 раз, а количество лотов — в 12,3 раза.

Продажи участков для предпринимательской деятельности увеличились в 12,9 раза, число лотов — в 5,4 раза. Эксперты утверждают, что этот факт поможет ускоренному развитию предпринимательской деятельности и созданию новых рабочих мест.

Объем земли, проданной под строительство многоквартирного жилья, увеличился в 6,8 раза, количество участков — в 4,9 раза. «Это свидетельствует о высоком интересе к землевладению. A увеличение объема земли, реализуемой под строительство многоквартирных домов, способствует удовлетворению потребностей населения в жилье», — делают вывод эксперты ИМРИ.

В результате увеличения объема выставленных на аукцион земельных участков в местный бюджет поступило 994 миллиарда сумов. Специалисты ИМРИ считают, что эти средства послужат развитию местной инфраструктуры и улучшению градостроительных работ, и предполагают, куда именно они будут направлены:

• на внешнее инженерно-коммуникационное обеспечение массивов «Новый Узбекистан», в государственные жилищные программы;

• на разработку генеральных планов населенных пунктов и проектов детальной планировки;

• для финансирования компенсации имущественного ущерба физическим и юридическим лицам.

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