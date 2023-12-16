Эксперты: в Узбекистане заметно выросли продажи земельных участков с молотка

Речь идет о земельных участках несельскохозяйственного назначения (для строительства жилья и предпринимательской деятельности), которые выставляются на аукционные торги через автоматизированную информационную систему YERELEKTRON. Так, с января по октябрь на торги было выставлено 720,6 гектаров (20,3 тысячи лотов) земли на праве собственности и 3 561 гектар (44 тысячи лотов) — на праве аренды.
В исследовании отмечается, что в октябре по сравнению с началом года объем земель, выставленных на аукцион, увеличился в 12,7 раза, а количество лотов возросло в 6,8 раза. В свою очередь объемы продаж земли выросли в 15 раз, а количество лотов — в 12,3 раза.
Продажи участков для предпринимательской деятельности увеличились в 12,9 раза, число лотов — в 5,4 раза. Эксперты утверждают, что этот факт поможет ускоренному развитию предпринимательской деятельности и созданию новых рабочих мест.
Объем земли, проданной под строительство многоквартирного жилья, увеличился в 6,8 раза, количество участков — в 4,9 раза. «Это свидетельствует о высоком интересе к землевладению. A увеличение объема земли, реализуемой под строительство многоквартирных домов, способствует удовлетворению потребностей населения в жилье», — делают вывод эксперты ИМРИ.
В результате увеличения объема выставленных на аукцион земельных участков в местный бюджет поступило 994 миллиарда сумов. Специалисты ИМРИ считают, что эти средства послужат развитию местной инфраструктуры и улучшению градостроительных работ, и предполагают, куда именно они будут направлены:
• на внешнее инженерно-коммуникационное обеспечение массивов «Новый Узбекистан», в государственные жилищные программы;
• на разработку генеральных планов населенных пунктов и проектов детальной планировки;
• для финансирования компенсации имущественного ущерба физическим и юридическим лицам.