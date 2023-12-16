Эксперты: в Узбекистане заметно выросли продажи земельных участков с молотка

В исследовании отмечается, что в октябре по сравнению с началом года объем земель, выставленных на аукцион, увеличился в 12,7 раза, а количество лотов возросло в 6,8 раза. В свою очередь объемы продаж земли выросли в 15 раз, а количество лотов — в 12,3 раза.