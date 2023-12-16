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Кишинев возьмет под свой контроль месторождения нефти на юге Молдавии

КИШИНЕВ, 16 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии возьмет под свой контроль месторождения газа и нефти на юге страны, такую инициативу одобрил в двух чтениях парламент республики, сообщили в пресс-службе законодательного собрания.
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Источник: AP 2023

Законопроект касался газовых месторождений в селе Викторовка Кантемирского района и месторождений нефти в селе Вэлень Кагульского района.

«Парламент принял проект закона, согласно которому правительство возьмет под контроль активы по эксплуатации месторождений природного газа и сырой нефти на юге страны… Законопроект был принят в первом и втором чтении», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Уточняется, что решение было принято после истечения срока действия лицензии на разработку природных месторождений, первоначально предложенной в 1995 году компании Redeco из США, а затем перешедшей в 2007 году к Valiexchimp. Ранее в пресс-службе кабмина сообщали, что оценка деятельности этих компаний выявила несколько серьезных проблем, которые указывают на «несовершенное управление и неэффективный подход к управлению национальными ресурсами».

Согласно принятым изменениям, прямую ответственность за управление этими ресурсами возложат на Агентство публичной собственности, а право на разработку подземных месторождений предоставят государственному предприятию «Гидрогеологическая экспедиция Молдовы “EHGeoM”.

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