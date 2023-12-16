Кишинев возьмет под свой контроль месторождения нефти на юге Молдавии

Уточняется, что решение было принято после истечения срока действия лицензии на разработку природных месторождений, первоначально предложенной в 1995 году компании Redeco из США, а затем перешедшей в 2007 году к Valiexchimp. Ранее в пресс-службе кабмина сообщали, что оценка деятельности этих компаний выявила несколько серьезных проблем, которые указывают на «несовершенное управление и неэффективный подход к управлению национальными ресурсами».