Кишинев возьмет под свой контроль месторождения нефти на юге Молдавии

Законопроект касался газовых месторождений в селе Викторовка Кантемирского района и месторождений нефти в селе Вэлень Кагульского района.
«Парламент принял проект закона, согласно которому правительство возьмет под контроль активы по эксплуатации месторождений природного газа и сырой нефти на юге страны… Законопроект был принят в первом и втором чтении», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Уточняется, что решение было принято после истечения срока действия лицензии на разработку природных месторождений, первоначально предложенной в 1995 году компании Redeco из США, а затем перешедшей в 2007 году к Valiexchimp. Ранее в пресс-службе кабмина сообщали, что оценка деятельности этих компаний выявила несколько серьезных проблем, которые указывают на «несовершенное управление и неэффективный подход к управлению национальными ресурсами».
Согласно принятым изменениям, прямую ответственность за управление этими ресурсами возложат на Агентство публичной собственности, а право на разработку подземных месторождений предоставят государственному предприятию «Гидрогеологическая экспедиция Молдовы “EHGeoM”.