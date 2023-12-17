17 декабря — День энергетика в Казахстане

У этого праздника есть исторические корни, уходящие в советское прошлое. Впервые он был установлен в 1966 году, отмечая память о плане ГОЭЛРО, амбициозной программе электрификации СССР, принятой 22 декабря 1920 года. Начиная с 1980 года, датой празднования стало каждое третье воскресенье декабря, утверждённое в 1988 году Указом Президиума Верховного Совета СССР.