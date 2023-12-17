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17 декабря — День энергетика в Казахстане

Энергетический сектор Казахстана каждый год отмечает свой профессиональный праздник, День энергетика, на третье воскресенье декабря. В 2023 году эта дата приходится на 17 декабря. Этот день выделяется как празднование важности работы специалистов, занимающихся обеспечением населения и государства теплом, светом и электроэнергией, сообщает El.kz.
Источник: EL.kz

У этого праздника есть исторические корни, уходящие в советское прошлое. Впервые он был установлен в 1966 году, отмечая память о плане ГОЭЛРО, амбициозной программе электрификации СССР, принятой 22 декабря 1920 года. Начиная с 1980 года, датой празднования стало каждое третье воскресенье декабря, утверждённое в 1988 году Указом Президиума Верховного Совета СССР.

После распада Советского Союза, в Казахстане было решено сохранить эту традицию, в отличие от России, где День энергетика отмечается 22 декабря. Официальный статус праздника в Казахстане был закреплён в 1998 году.

Энергетическая сеть Казахстана, заложенная ещё в советский период, с течением времени подверглась модернизации. В неё были внедрены новые технологии, средства выделены на обновление энергооборудования, сетей, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, а также на улучшение систем учёта и сбережения электро- и теплоэнергии.

Накануне Дня энергетика в Казахстане проводятся различные мероприятия: праздничные концерты, спортивные соревнования между командами энергетических компаний. Также в этот день чествуют ветеранов отрасли и работников, отличившихся в своей профессии, вручая им награды и ценные призы. Государство активно поддерживает работников энергетической отрасли, их семьи и стремится улучшать условия работы на предприятиях.

В энергетической отрасли Республики Казахстан выделяются основные направления деятельности:

1. Производство электроэнергии: В Казахстане функционируют 207 электростанций разной формы собственности. На начало 2023 года общая установленная мощность составляет 24 523,7 МВт, а располагаемая мощность — 20 761,7 МВт. Электростанции делятся на:

  • Национальные: включают крупные тепловые станции, обеспечивающие оптовую продажу электроэнергии. Например, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» им. Б. Г. Нуржанова, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ЭС АО «ЕЭК» ERG.
  • Промышленные: представляют собой ТЭЦ для электро-теплоснабжения крупных предприятий и населённых пунктов. Например, ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр», ТЭЦ ПВС АО «Арселор Миттал Темиртау».
  • Региональные: ТЭЦ, интегрированные с местными территориями для продажи электроэнергии через сети региональных компаний и энергопередающих организаций.

2. Передача электроэнергии: Система электросетей включает подстанции, распределительные устройства и линии электропередачи с напряжением 0,4−1150 кВ. Национальная электросеть (НЭС) играет ключевую роль, обеспечивая связь между регионами и соседними странами. Высоковольтные линии и подстанции НЭС находятся на балансе АО «КЕGОС». Региональные электросети, находящиеся на балансе РЭК, обеспечивают связь внутри регионов и передачу энергии розничным потребителям.

3. Снабжение электроэнергией: Это направление включает деятельность, связанную с реализацией электроэнергии конечным потребителям.

4. Потребление электроэнергии: Отражает использование электроэнергии конечными пользователями.

5. Иные виды деятельности в электроэнергетике: Включает различные связанные с электроэнергией сервисы и дополнительные услуги.

Энергопередающие организации (ЭПО) играют важную роль, осуществляя передачу электроэнергии через собственные или арендованные сети как для оптовых, так и для розничных потребителей.

В секторе электроснабжения Республики Казахстан основную роль играют энергоснабжающие организации (ЭСО), которые занимаются покупкой электроэнергии у единого закупщика или у нетто-потребителей, а затем продажей её конечным розничным потребителям. Некоторые ЭСО выполняют функции «гарантирующих поставщиков» электроэнергии.

Рынок электроэнергии Казахстана разделён на несколько сегментов:


  • Оптовый рынок электроэнергии: Здесь осуществляются сделки купли-продажи плановых объёмов электроэнергии, включённых в суточный график, утверждённый системным оператором.

  • Балансирующий рынок электроэнергии: Работает в реальном времени для физического и финансового урегулирования почасовых дисбалансов между фактическими и плановыми объёмами электроэнергии.

  • Рынок системных и вспомогательных услуг: Функционирует на основе приобретения вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка и оказания системным оператором системных услуг для обеспечения надёжности работы электроэнергетической системы (ЕЭС) Республики Казахстан.

  • Рынок электрической мощности: Служит для привлечения инвестиций для поддержания и развития электрических мощностей ЕЭС.

  • Централизованная торговля электроэнергией: Включает сделки купли-продажи электроэнергии между энергопроизводящими организациями, единым закупщиком и цифровыми майнерами.

Субъектами оптового рынка являются:

  • Энергопроизводящие организации, включая тех, кто использует возобновляемые источники энергии.
  • Энергопередающие и энергоснабжающие организации.
  • Оптовые потребители и цифровые майнеры.

Для участия в рынке юридические лица должны заключить ряд договоров, включая договоры на использование НЭС, передачу электроэнергии, балансировку производства и потребления, техническую диспетчеризацию и оказание системных услуг.

Кроме того, к субъектам оптового рынка относятся системный оператор, оператор рынка централизованной торговли и единый закупщик электроэнергии.

С 1 июля 2023 года в Казахстане произошли изменения в законодательстве, касающиеся электроэнергетики, с основным фокусом на механизмы работы оптового и балансирующего рынков электрической энергии. Эти изменения включают внедрение роли единого закупщика и балансирующего рынка в реальном времени.

Целевая модель рынка направлена на централизованную куплю-продажу плановых объемов электроэнергии. В рамках этой модели, вся электроэнергия, произведенная энергопроизводящими организациями, продается через Единого закупщика, за исключением сделок внутри одной группы лиц.

Приоритеты закупки электроэнергии устанавливаются следующим образом:

  1. У организаций, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ) с долгосрочными договорами.
  2. У ТЭЦ.
  3. У организаций с долгосрочными договорами на рынке электрической мощности.
  4. Через торги на электронной площадке для покрытия необходимых объемов.

Если отечественные электростанции не покрывают суточный график, планируется импорт электроэнергии.

Балансирующий рынок в реальном времени регулирует дисбалансы в ЕЭС, распределяя их среди субъектов рынка, допустивших отклонения. Участие на балансирующем рынке обязательно для всех субъектов оптового рынка.

Централизованная купля-продажа электроэнергии для урегулирования дисбалансов осуществляется Расчетным центром балансирующего рынка.

ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и АО «КОРЭМ» назначены Единым закупщиком и Расчетным центром соответственно, согласно приказам Министерства энергетики от 6 июня 2023 года.

В соответствии с Законом «Об электроэнергетике», системный оператор предоставляет услуги по пользованию НЭС и передаче электроэнергии по НЭС. Услуга по пользованию НЭС предназначена для субъектов оптового рынка при совершении операций на оптовом и балансирующем рынках, учитывая невозможность точно определить маршрут передачи электроэнергии от производителя к потребителю.

Услуга по передаче электроэнергии по НЭС оказывается в следующих случаях:

  1. Единому закупщику при экспорте электроэнергии.
  2. Субъектам оптового рынка при импорте, за исключением Единого закупщика.
  3. Условным потребителям (промышленным комплексам) для поставок внутри своего состава.
  4. Субъектам оптового рынка при покупке электроэнергии у ВИЭ по двусторонним договорам.
  5. Уполномоченным организациям других государств для межгосударственной передачи.

KEGOC сохраняет ключевую роль на рынке, выполняя основные функции, включая оказание системных услуг и управление системой балансирующего рынка.

энергетика