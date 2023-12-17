17 декабря — День энергетика в Казахстане

У этого праздника есть исторические корни, уходящие в советское прошлое. Впервые он был установлен в 1966 году, отмечая память о плане ГОЭЛРО, амбициозной программе электрификации СССР, принятой 22 декабря 1920 года. Начиная с 1980 года, датой празднования стало каждое третье воскресенье декабря, утверждённое в 1988 году Указом Президиума Верховного Совета СССР.
После распада Советского Союза, в Казахстане было решено сохранить эту традицию, в отличие от России, где День энергетика отмечается 22 декабря. Официальный статус праздника в Казахстане был закреплён в 1998 году.
Энергетическая сеть Казахстана, заложенная ещё в советский период, с течением времени подверглась модернизации. В неё были внедрены новые технологии, средства выделены на обновление энергооборудования, сетей, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, а также на улучшение систем учёта и сбережения электро- и теплоэнергии.
Накануне Дня энергетика в Казахстане проводятся различные мероприятия: праздничные концерты, спортивные соревнования между командами энергетических компаний. Также в этот день чествуют ветеранов отрасли и работников, отличившихся в своей профессии, вручая им награды и ценные призы. Государство активно поддерживает работников энергетической отрасли, их семьи и стремится улучшать условия работы на предприятиях.
В энергетической отрасли Республики Казахстан выделяются основные направления деятельности:
1. Производство электроэнергии: В Казахстане функционируют 207 электростанций разной формы собственности. На начало 2023 года общая установленная мощность составляет 24 523,7 МВт, а располагаемая мощность — 20 761,7 МВт. Электростанции делятся на:
- Национальные: включают крупные тепловые станции, обеспечивающие оптовую продажу электроэнергии. Например, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» им. Б. Г. Нуржанова, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ЭС АО «ЕЭК» ERG.
- Промышленные: представляют собой ТЭЦ для электро-теплоснабжения крупных предприятий и населённых пунктов. Например, ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр», ТЭЦ ПВС АО «Арселор Миттал Темиртау».
- Региональные: ТЭЦ, интегрированные с местными территориями для продажи электроэнергии через сети региональных компаний и энергопередающих организаций.
2. Передача электроэнергии: Система электросетей включает подстанции, распределительные устройства и линии электропередачи с напряжением 0,4−1150 кВ. Национальная электросеть (НЭС) играет ключевую роль, обеспечивая связь между регионами и соседними странами. Высоковольтные линии и подстанции НЭС находятся на балансе АО «КЕGОС». Региональные электросети, находящиеся на балансе РЭК, обеспечивают связь внутри регионов и передачу энергии розничным потребителям.
3. Снабжение электроэнергией: Это направление включает деятельность, связанную с реализацией электроэнергии конечным потребителям.
4. Потребление электроэнергии: Отражает использование электроэнергии конечными пользователями.
5. Иные виды деятельности в электроэнергетике: Включает различные связанные с электроэнергией сервисы и дополнительные услуги.
Энергопередающие организации (ЭПО) играют важную роль, осуществляя передачу электроэнергии через собственные или арендованные сети как для оптовых, так и для розничных потребителей.
В секторе электроснабжения Республики Казахстан основную роль играют энергоснабжающие организации (ЭСО), которые занимаются покупкой электроэнергии у единого закупщика или у нетто-потребителей, а затем продажей её конечным розничным потребителям. Некоторые ЭСО выполняют функции «гарантирующих поставщиков» электроэнергии.
Рынок электроэнергии Казахстана разделён на несколько сегментов:
Оптовый рынок электроэнергии: Здесь осуществляются сделки купли-продажи плановых объёмов электроэнергии, включённых в суточный график, утверждённый системным оператором.
Балансирующий рынок электроэнергии: Работает в реальном времени для физического и финансового урегулирования почасовых дисбалансов между фактическими и плановыми объёмами электроэнергии.
Рынок системных и вспомогательных услуг: Функционирует на основе приобретения вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка и оказания системным оператором системных услуг для обеспечения надёжности работы электроэнергетической системы (ЕЭС) Республики Казахстан.
Рынок электрической мощности: Служит для привлечения инвестиций для поддержания и развития электрических мощностей ЕЭС.
Централизованная торговля электроэнергией: Включает сделки купли-продажи электроэнергии между энергопроизводящими организациями, единым закупщиком и цифровыми майнерами.
Субъектами оптового рынка являются:
- Энергопроизводящие организации, включая тех, кто использует возобновляемые источники энергии.
- Энергопередающие и энергоснабжающие организации.
- Оптовые потребители и цифровые майнеры.
Для участия в рынке юридические лица должны заключить ряд договоров, включая договоры на использование НЭС, передачу электроэнергии, балансировку производства и потребления, техническую диспетчеризацию и оказание системных услуг.
Кроме того, к субъектам оптового рынка относятся системный оператор, оператор рынка централизованной торговли и единый закупщик электроэнергии.
С 1 июля 2023 года в Казахстане произошли изменения в законодательстве, касающиеся электроэнергетики, с основным фокусом на механизмы работы оптового и балансирующего рынков электрической энергии. Эти изменения включают внедрение роли единого закупщика и балансирующего рынка в реальном времени.
Целевая модель рынка направлена на централизованную куплю-продажу плановых объемов электроэнергии. В рамках этой модели, вся электроэнергия, произведенная энергопроизводящими организациями, продается через Единого закупщика, за исключением сделок внутри одной группы лиц.
Приоритеты закупки электроэнергии устанавливаются следующим образом:
- У организаций, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ) с долгосрочными договорами.
- У ТЭЦ.
- У организаций с долгосрочными договорами на рынке электрической мощности.
- Через торги на электронной площадке для покрытия необходимых объемов.
Если отечественные электростанции не покрывают суточный график, планируется импорт электроэнергии.
Балансирующий рынок в реальном времени регулирует дисбалансы в ЕЭС, распределяя их среди субъектов рынка, допустивших отклонения. Участие на балансирующем рынке обязательно для всех субъектов оптового рынка.
Централизованная купля-продажа электроэнергии для урегулирования дисбалансов осуществляется Расчетным центром балансирующего рынка.
ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и АО «КОРЭМ» назначены Единым закупщиком и Расчетным центром соответственно, согласно приказам Министерства энергетики от 6 июня 2023 года.
В соответствии с Законом «Об электроэнергетике», системный оператор предоставляет услуги по пользованию НЭС и передаче электроэнергии по НЭС. Услуга по пользованию НЭС предназначена для субъектов оптового рынка при совершении операций на оптовом и балансирующем рынках, учитывая невозможность точно определить маршрут передачи электроэнергии от производителя к потребителю.
Услуга по передаче электроэнергии по НЭС оказывается в следующих случаях:
- Единому закупщику при экспорте электроэнергии.
- Субъектам оптового рынка при импорте, за исключением Единого закупщика.
- Условным потребителям (промышленным комплексам) для поставок внутри своего состава.
- Субъектам оптового рынка при покупке электроэнергии у ВИЭ по двусторонним договорам.
- Уполномоченным организациям других государств для межгосударственной передачи.
KEGOC сохраняет ключевую роль на рынке, выполняя основные функции, включая оказание системных услуг и управление системой балансирующего рынка.