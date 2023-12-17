«Нам платят за удаленность»: Алиханов рассказал о зарплатах у резидентов ОЭЗ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что зарплаты у резидентов Особой экономической зоны выше на 20−30%, чем у нерезидентов. Об этом он сообщил на странице «ВКонтакте» во время спора со своим подписчиками, пожаловавшимися на низкие зарплаты в регионе.