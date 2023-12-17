Экспорт товаров из Молдовы в январе-октябре снизился на 7,5%

В общем объеме экспорта реэкспорт иностранных товаров за десять месяцев года составил 1021,1 миллиона долларов США, или 30,4% от общего объема. Это на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В страны ЕС Молдова в январе-октябре экспортировала товаров на 2173,5 миллиона долларов США (на 1,2% больше, чем за соответствующий период 2022 года). Это составляет 64,7% от общего объема экспорта.
В страны СНГ за отчетный период было экспортировано товаров на сумму в 778,1 миллиона долларов США (на 6% меньше по отношению к аналогичному периоду 2022 года), что соответствует 23,2% от общего объема экспорта.
За десять месяцев 2023 года торговый баланс со странами ЕС сложился с дефицитом в размере 1287,1 миллиона долларов, а со странами СНГ — в 497,3 миллиона долларов, что, соответственно, на 27,4 миллиона долларов (-2,1%) и на 540,3 миллиона долларов (-52,1%) меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Данные НБС не учитывают Приднестровский регион и муниципий Бендеры.