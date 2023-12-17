Экспорт товаров из Молдовы в январе-октябре снизился на 7,5%

За десять месяцев 2023 года торговый баланс со странами ЕС сложился с дефицитом в размере 1287,1 миллиона долларов, а со странами СНГ — в 497,3 миллиона долларов, что, соответственно, на 27,4 миллиона долларов (-2,1%) и на 540,3 миллиона долларов (-52,1%) меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.