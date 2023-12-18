Силовики пришли на крупнейший авторынок ДВ

Прокуратура сообщает, что территория саперного редута самовольно занята для стихийной стоянки и хранения транспортных средств, временных и капитальных сооружений, мусора и автомобильных покрышек. На территории памятника архитектуры сегодня они насчитали более 200 припаркованных автомобиолей.