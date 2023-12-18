Силовики пришли на крупнейший авторынок ДВ

Подробности в материале vl.aif.ru.
Наследие 90-х
Авторынок здесь разрастался с начала 90-х. Сегодня сюда приехали представители прокуратуры в сопровождении эвакуаторов. Они намерены освободить площадку от выставленных на продажу машин.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры, торговля автомобилями велась на территории памятника культурного наследия. Здесь располагался сапёрный редут № 4 Владивостокской крепости. Долгое время на редут никто не обращал внимания. Он находится в заброшенном состоянию.
В 2022 году земельный участок в районе ул. Нейбута, высота 224 передан Государственному объединенному музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Он является оператором памятника культурного наследия федерального значения Владивостокская крепость. Крепость намерены восстановить.
По данным краеведов, территория сапёрного редута сильно захламлена, часть помещений повреждены при земляных работах в ходе планировки площадок авторынка.
Сейчас этот участок включен в объединенную зону охраны объектов культурного наследия федерального значения, в пределах которой установлены ограничения на возведение объектов капитального строительства, а также на осуществление любой хозяйственной деятельности.
Свалка и стоянка
Прокуратура сообщает, что территория саперного редута самовольно занята для стихийной стоянки и хранения транспортных средств, временных и капитальных сооружений, мусора и автомобильных покрышек. На территории памятника архитектуры сегодня они насчитали более 200 припаркованных автомобиолей.
В прокуратуре говорят, что продавцов авторынка неоднократно предупреждали о необходимости убрать машины и свалки мусора и покрышек, те не отреагировали.
С помощью эвакуаторов правоохранительные органы уже вывезли часть припаркованных машин на стоянки временного хранения.
Пресс-служба Объединённого музея имени Арсеньева пока никак не прокомментировала спецоперацию силовиков. Однако, ранее здесь утверждали, что намерены вернуть контроль над всеми объектами Владивостокской крепости, которые ранее были захвачены коммерсантами.
В прокуратуре утверждают, что намерены завершить начатое. Они предпринимают весь принимают комплекс мер к сохранению территории объекта культурного наследия и освобождению участка.