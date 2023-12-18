В РЭК Омской области рассказали о росте тарифов на электричество в 2024 году

Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов, тарифы на электроэнергию будут как обычно ниже базовых на 30% и составят с 1 июля будущего года — 3,90 ₽/кВт. ч. (+ 30 копеек к декабрю 2022 года — 3,60 ₽/кВт. ч).