В РЭК Омской области рассказали о росте тарифов на электричество в 2024 году

Как сообщает пресс-служба РЭК Омской области, горожанам с газовыми плитами придется платить на 44 копейки больше за киловатт — тариф вырастет до 5,58 ₽/кВт. ч.
Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов, тарифы на электроэнергию будут как обычно ниже базовых на 30% и составят с 1 июля будущего года — 3,90 ₽/кВт. ч. (+ 30 копеек к декабрю 2022 года — 3,60 ₽/кВт. ч).
В РЭК подчеркнули, что тариф вырос на величины, которые меньше предельно допустимых.
Также сохранены понижающие коэффициенты для садоводческих некоммерческих объединений (0,7) и религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан (0,9).
Ранее мы писали, что Региональная энергетическая комиссия планирует повышение тарифа на отопление, которое поставляет омичам ТГК-11.
Также мы сообщали, что в Омске с 1 января вырастет плата за содержание жилья. Речь идет о повышении тарифа до 7,2%.