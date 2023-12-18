Владимир Путин посетил стенд Омской области на выставке «Россия» в Москве

Президент России Владимир Путин посетил стенд Омской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.
Глава государства ознакомился со стендом региона, оформленным в космической тематике. Владмиру Путин представили экспонаты стенда, в частности, макет «G-Drive Арены».
Напомним, международная выставка форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября, и проработает до 12 апреля 2024 года. На ней все посетили могут познакомиться со всеми региона страны и достижениями в различных сферах.