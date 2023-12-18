Власти рассказали, кто в Челябинской области получит субсидию на оплату услуг ЖКХ

«Для всех семей максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%. Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 11%», — уточнили в ведомстве.