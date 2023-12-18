Власти рассказали, кто в Челябинской области получит субсидию на оплату услуг ЖКХ

Напомним, с июля 2024 года произойдет рост тарифов за коммунальные услуги на 11%. Предыдущие тарифы утверждались с 1 декабря 2022 года, таким образом, они действуют без изменений 19 месяцев.
«Совокупный рост платежа гражданина за весь набор коммунальных услуг не превысит 11% (для стандартной квартиры 54 кв. метра и трех проживающих это 789 рублей в месяц при общем платеже 7961 рубль)».
Там напомнили, что жилищная субсидия предоставляется южноуральцам, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленный максимум.
«Для всех семей максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%. Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 11%», — уточнили в ведомстве.
Выплату могут получить многодетные малообеспеченные семьи. Напомним, с 1 января 2022 года такой считается семья, где проживают дети старше 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, до 23 лет.
Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляется также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и другим категориям.
Адресная субсидия выплачивается, если рост тарифов за коммунальные услуги превысил установленный максимально допустимый размер. Она предоставляется на все виды коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (за исключением расходов на приобретение бытового газа в баллонах), отопление (за исключением расходов на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления).
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения предоставляется сельским специалистам, работающим или вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах или рабочих поселках.
Подать заявление на получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ можно на портале госуслуг, а также в управлениях социальной защиты по месту жительства и в многофункциональных центрах.