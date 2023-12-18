Молдова в январе-октябре 2023 года импортировала меньше товаров, чем годом ранее

«Значительный разрыв между экспортом и импортом товаров в январе-октябре 2023 года привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере 3768,4 миллиона долларов, что на 88,7 миллиона долларов (-2,3/%) меньше, чем за этот же период 2022 года», — уточнили в НБС.