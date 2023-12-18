Молдова в январе-октябре 2023 года импортировала меньше товаров, чем годом ранее

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. В январе-октябре 2023 года импорт товаров в Молдову сократился на 4,8% в сравнении с тем же периодом 2022 года и составил 7126,6 миллиона долларов США, данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
Импортные поставки из стран Евросоюза за десять месяцев текущего года составили 3460,6 миллиона долларов. Это на 0,1% меньше, чем годом ранее, или 48,6% от общего объема импорта.
Из стран СНГ в отчетном периоде было импортировано товаров на сумму 1275,4 миллиона долларов, что на 31,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, или 17,9% от общего объема импорта.
«Значительный разрыв между экспортом и импортом товаров в январе-октябре 2023 года привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере 3768,4 миллиона долларов, что на 88,7 миллиона долларов (-2,3/%) меньше, чем за этот же период 2022 года», — уточнили в НБС.
Данные Нацбюро статистики не учитывают Приднестровский регион и муниципий Бендеры.