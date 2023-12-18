Достаем свечи и зарядки для телефонов: жители Кишинева останутся без света — список улиц

В 4 секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества.
Ботаника:
Куза-Водэ, 13/2, 13/3, Дачия, 39, 41 — с 10:00 до 17:00.
Дачия, 31, 37 — с 13:00 до 17:00.
Буюканы:
В. Лупу, 30, 30A, 32, 32a, 34, 34/1, 34/2, 34/4, 36, 42P, 42R, 42Ț — с 09:30 до 17:00.
Бисеричий, 11−15, 28, переулок Бисеричий, 15, 25, Кодряну Георге, 69−89, 78, Драгомирна, 23, 29, 32, 38, 41, 50, 68 — с 09:25 до 17:00.
Центр:
Друмул Виилор, 26, Георге Менюк, 37, Теодор Аман, 7, Василе Келтуялэ, 1−23, 2−42 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка:
Албишоара, 21, 27, Грэдинилор, 60, Мэзэраки, 3, ⅗, 5, Романэ, 2/2, ⅔, 2/3A, 4/1, 8, 14, Василе Александри, 147 — с 09:00 до 13:00.