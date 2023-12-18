В красноярской Николаевке под застройку выкупили более 80 объектов

В Красноярске продолжается комплексное развитие территорий (КРТ) и, в частности, в Николаевке.
«Сегодня у нас 7 проектов КРТ в реализации, ещё 40 будет подготовлено. Любой город требует развития. Частный деревянный фонд ветшает. Так, на месте частного сектора в Николаевке появятся многоквартирные дома со школой, детским садом, спорткомплексом и другой инфраструктурой. Для этого у жителей сейчас выкупают их дома и участки. На этой стадии важно, чтобы были достигнуты договорённости между инвестором и людьми. Именно поэтому родилось поручение создать рабочую группу, где есть представители администрации, застройщика, юристы. Оценка выкупаемого имущества должна быть справедливой — это принципиальная позиция», — отметил мэр Красноярска Владислав Логинов.
Уже порядка 200 жителей побывали на таких приёмах, где получили индивидуальную консультацию. На сегодняшний день более 80 объектов застройщики уже выкупили в Николаевке, и часть соглашений удалось достичь именно в рамках рабочих групп.