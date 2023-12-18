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В Красноярске с начала года закрыли 16 табачных магазинов

Шесть исков находятся на рассмотрении суда.
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Источник: Аргументы и факты

В Красноярске с начала 2023 года 16 магазинов получили запрет на торговлю табачной продукцией из-за близкого расположения к школам и детсадами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Ещё 6 исков находятся на рассмотрении суда.

Добавим, что торговать продукцией, которая содержит никотин, запрещено на расстоянии ближе, чем 100 метров по прямой территории до образовательного учреждения.

В случае, если известно о точках, где нарушаются запреты на торговлю никотинсодержащей продукции вблизи школ и детсадов, Роспотребнадзор просит сообщать в ведомство. Там примут меры для пресечения действий, нарушающих правила.

Ранее в Роспотребнадзоре напоминали о действиях в случае, если в квартире низкая температура.

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