Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Стало известно, когда в Воронеже подешевеют яйца

Глава Минсельхоза РФ назвал факторы, которые будут этому способствовать.

Куриные яйца могут начать дешеветь после Нового года, для этого есть все основания, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев журналисту Павла Зарубину. Видео было опубликовано в telegram-канале Зарубина в воскресенье, 17 декабря. Глава Минсельхоза РФ добавил, что яйца считаются сезонным продуктом, и в это время года они всегда дорожают.

— Мы уже давно поняли, что у нас не очень спокойная ситуация по яйцам, что у нас растет цена, поэтому достаточно давно начали предпринимать меры. Во-первых, мы улучшили меры поддержки для наших производителей яйца и мяса птицы. Во-вторых, мы сейчас активно работаем с торговыми сетями, чтобы они заключали прямые контракты с производителями, что тоже отразится на конечной цене для потребителя. Но и самое главное — мы практически завершили снятие импортных пошлин на куриное яйцо. Это позволит нам насытить рынок, дав ему тот дополнительный объем, который тоже повлияет на цену, — объяснил Дмитрий Патрушев.

По словам министра, ожидается, что в ближайшую неделю на российский рынок поступит партия яиц из Азербайджана, а уже через две-три недели — как раз после Нового года — начнутся беспошлинные поставки из Турции. Воронежстат подсчитал, что к 11 декабря средняя цена за десяток куриных яиц выросла в Воронежской области до 120,39 рубля.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в ходе большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о подорожании куриных яиц во многих регионах страны, заверил, что ситуация в скором времени будет решена.

Глава государства добавил, что на ситуацию с ценами повлиял «сбой в работе правительства» и принес извинения гражданам страны.

Федеральная антимонопольная служба уже возбудила дела в отношении четырех производителей яиц.

Компании проверят на предмет картельного соглашения, которое привело к повышению цен. Антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения. В случае установления нарушений компаниям грозят штрафы.

ФАС