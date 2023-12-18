Стало известно, когда в Воронеже подешевеют яйца

Куриные яйца могут начать дешеветь после Нового года, для этого есть все основания, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев журналисту Павла Зарубину. Видео было опубликовано в telegram-канале Зарубина в воскресенье, 17 декабря. Глава Минсельхоза РФ добавил, что яйца считаются сезонным продуктом, и в это время года они всегда дорожают.
— Мы уже давно поняли, что у нас не очень спокойная ситуация по яйцам, что у нас растет цена, поэтому достаточно давно начали предпринимать меры. Во-первых, мы улучшили меры поддержки для наших производителей яйца и мяса птицы. Во-вторых, мы сейчас активно работаем с торговыми сетями, чтобы они заключали прямые контракты с производителями, что тоже отразится на конечной цене для потребителя. Но и самое главное — мы практически завершили снятие импортных пошлин на куриное яйцо. Это позволит нам насытить рынок, дав ему тот дополнительный объем, который тоже повлияет на цену, — объяснил Дмитрий Патрушев.
По словам министра, ожидается, что в ближайшую неделю на российский рынок поступит партия яиц из Азербайджана, а уже через две-три недели — как раз после Нового года — начнутся беспошлинные поставки из Турции. Воронежстат подсчитал, что к 11 декабря средняя цена за десяток куриных яиц выросла в Воронежской области до 120,39 рубля.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в ходе большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о подорожании куриных яиц во многих регионах страны, заверил, что ситуация в скором времени будет решена.
Глава государства добавил, что на ситуацию с ценами повлиял «сбой в работе правительства» и принес извинения гражданам страны.
Компании проверят на предмет картельного соглашения, которое привело к повышению цен. Антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения. В случае установления нарушений компаниям грозят штрафы.