Стало известно, когда в Воронеже подешевеют яйца

— Мы уже давно поняли, что у нас не очень спокойная ситуация по яйцам, что у нас растет цена, поэтому достаточно давно начали предпринимать меры. Во-первых, мы улучшили меры поддержки для наших производителей яйца и мяса птицы. Во-вторых, мы сейчас активно работаем с торговыми сетями, чтобы они заключали прямые контракты с производителями, что тоже отразится на конечной цене для потребителя. Но и самое главное — мы практически завершили снятие импортных пошлин на куриное яйцо. Это позволит нам насытить рынок, дав ему тот дополнительный объем, который тоже повлияет на цену, — объяснил Дмитрий Патрушев.