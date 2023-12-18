Прокуратура снизила тариф на питьевую воду в ЗКО

«В 2019—2020 годах была построена новая система водоснабжения, которая успешно прошла проверку и начала работать. Однако из-за несвоевременного оформления необходимых технических документов систему не приняли в управление, и не были поданы документы для получения субсидии», — говорится в сообщении.