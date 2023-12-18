Прокуратура снизила тариф на питьевую воду в ЗКО

С 2023 года тариф на питьевую воду в селе Трёкино в Западно-Казахстанской области снижен до 90 тенге за кубометр, передает El.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Это произошло после встречи прокуратуры района Байтерек с жителями сельских районов Западно-Казахстанской области. Изучив ситуацию, выяснилось, что в некоторых деревнях не были предоставлены льготы на питьевую воду.
«В 2019—2020 годах была построена новая система водоснабжения, которая успешно прошла проверку и начала работать. Однако из-за несвоевременного оформления необходимых технических документов систему не приняли в управление, и не были поданы документы для получения субсидии», — говорится в сообщении.
В связи с этим аким района получил предписание о контроле. После трех лет неоформленные документы были приведены в соответствие.
Таким образом, это снижение тарифа защитило права более 600 абонентов.