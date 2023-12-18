Воронежцы не смогут переводить больше 100 тыс рублей без открытия счета

Воронежцы скоро не смогут разово отправлять более 100 тыс. рублей с помощью сервисов переводов без открытия банковского счета. Соответствующие поправки в закон разработал Росфинмониторинг и одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Нововведение будет распространяться на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности, то есть всех, кто использует сервисы денежных переводов без открытия банковского счета и при этом не может пройти полную идентификацию.