Воронежцы не смогут переводить больше 100 тыс рублей без открытия счета

Воронежцы скоро не смогут разово отправлять более 100 тыс. рублей с помощью сервисов переводов без открытия банковского счета. Соответствующие поправки в закон разработал Росфинмониторинг и одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Нововведение будет распространяться на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности, то есть всех, кто использует сервисы денежных переводов без открытия банковского счета и при этом не может пройти полную идентификацию.
Законопроект согласован с Банком России, Министерствами финансов, цифрового развития, Роскомнадзором и МВД. Об этом сообщает РБК в понедельник, 18 декабря.
— Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, — будет способствовать снижению оттока капитала из страны, — цитирует РБК представителя Министерства финансов.
При упрощенной идентификации клиент должен предоставить фамилию, имя, отчество и паспортные данные. Это можно сделать в электронном виде. Полная идентификация проводится только при личном присутствии клиента в отделении банка, с предоставлением сведений о целях операции.
Закон направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансирование терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности операций. Предполагается, что законопроект рассмотрят на заседании правительства РФ 22 декабря 2023 года. Росфинмониторинг рассчитывает, что документ будет принят в весеннюю сессию Государственной Думы и вступит в силу весной 2025 года.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что перед Новым годом Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 16% годовых. Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким.