Прямой авиарейс свяжет Минск и китайскую провинцию Хайнань

Дипломат также отметил, что Хайнань превратился из приграничной провинции в специальную экономическую зону и город свободной торговли, привлекая внимание компаний со всего мира. Он выразил надежду, что новое авиасообщение даст толчок развитию отношений между Китаем и Беларусью.