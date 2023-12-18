Прямой авиарейс свяжет Минск и китайскую провинцию Хайнань

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Китайская авиакомпания запустит с 16 января будущего года рейсы из провинции Хайнань в белорусскую столицу.
Презентация нового направления в авиационной отрасли состоялась в понедельник в Минске.
«Хайнань — самая южная провинция Китая. Этот тропический остров — благодатное место для туризма с местными деликатесами и многочисленными товарами», — заявил на презентации советник-посланник посольства КНР в Беларуси Ло Шисюн.
Дипломат также отметил, что Хайнань превратился из приграничной провинции в специальную экономическую зону и город свободной торговли, привлекая внимание компаний со всего мира. Он выразил надежду, что новое авиасообщение даст толчок развитию отношений между Китаем и Беларусью.
«Запуск рейсов будет способствовать дальнейшему развитию экономических и социокультурных связей между Беларусью и Китаем. А также даст возможность нашим гражданам видеть достопримечательности Хайнаня, а жителям Китая — Беларуси», — отметил директор департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Игорь Голуб.
Пока цена билетов не называется, но перевозчик обещает, что стоимость будет дешевле, чем из Минска в Пекин.
Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, первый рейс запланирован на 16 января 2024 года.