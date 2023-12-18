На юго-востоке столицы появится производство изделий из термодревесины

Москва — город с развитым производством. В столице работают почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых занято свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних, крупных предприятий и около 100 малых. Они выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику. Также компании активно внедряют инновации.