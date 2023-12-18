Спад цен на нефть: почему сырьевой рынок нестабилен

Технически, Brent на дневном таймфрейме все еще нацелен на рост к $78,50. Далее могут сложиться условия для коррекционного понижения до $75,30.
Рынок все так же нестабилен, и это не очень хорошая новость. В поддержку сырьевых котировок работает вероятность смягчения монетарных подходов Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, но в отдаленном будущем.
Ставки на то, что в 2024 году спрос на энергоносители будет плавно расти, также способствует повышению цен на нефть. Проблема в том, что рынок пока не в силах сосредоточиться на глобальных позитивных факторах.
Анна Бодрова, аналитик Alpari.