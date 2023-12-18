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Наземное метро Екатеринбурга могут продлить до Ревды

Тариф на поездку в наземном метро Екатеринбурга (единый тариф в 35 рублей) может быть использован и при поездке из столицы Урала в Ревду.

О такой инициативе на пресс-конференции сообщил глава города Алексей Орлов.

«Учитывая маятниковую миграцию, это будет востребованное направление», — сказал Алексей Орлов. По его словам, значительное увеличение пассажиропотока покроет расходы.

В качестве примера глава города упомянул перевод поездки на наземном метро Екатеринбурга к единому тарифу в 35 рублей. После этого пассажиропоток увеличился на треть.

Сейчас на «Ласточке» проезд из Ревды в Екатеринбург стоит 168 рублей, на обычной электричке — 108 рублей.

В марте текущего года «МК-Урал» писал, что в Екатеринбурге с 24 февраля по 8 марта 2023 года пригородные поезда перевезли около 60 тысяч пассажиров. Их число увеличилось на 25%. Увеличение связано с вводом единого городского тарифа в 35 рублей. Решение о его вводе было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В зону городского единого тарифа попадает периметр между станциями Шувакиш, Северка, Глубокое, Березит, разъезд Приисковый, Аэропорт Кольцово, 1639 км.

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