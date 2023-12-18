Наземное метро Екатеринбурга могут продлить до Ревды

В марте текущего года «МК-Урал» писал, что в Екатеринбурге с 24 февраля по 8 марта 2023 года пригородные поезда перевезли около 60 тысяч пассажиров. Их число увеличилось на 25%. Увеличение связано с вводом единого городского тарифа в 35 рублей. Решение о его вводе было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.