Чем грозит недельная забастовка нефтяников в Мангистау: руководство компании сделало заявление

Руководство компании на ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» сделало заявление в социальных сетях, отметив, что за стачка рабочих грозит аварией на нефряных скважинах, а также немалыми убытками.
«Между ТОО “ОТК” и ТОО “WOS” существует действующий долгосрочный договор до 2027 года. Компания намерена исполнить свои обязательства в полном объёме, с участием бастующих работников или без них. В связи с незаконной забастовкой существует угроза аварии на нефтяных скважинах, что может повлечь вред окружающей среде и здоровью граждан, а также существенный экономический ущерб заказчику. В связи с забастовкой компания ежедневно несет убытки свыше 23 млн тенге за неисполнение условий контракта», — говорится в сообщении.
Также руководство ТОО «West Oil Software» отмечает, что компания в полной мере исполняет требования коллективного договора и трудового законодательства.
«Компания обеспечивает работников заработной платой, которая в сравнении превышает заработные платы других нефтесервисных предприятий. Доводы бастующих не соответствуют действительности. Требования работников рассмотрены и разрешены в соответствии с законодательством. Компания выступает против выполнения требований о переводе работников в состав КМГ и приведения заработных плат работников к уровню Единой системы оплаты труда КМГ (ЕСОТ КМГ), так как данные вопросы не могут являться предметом трудового спора между работодателем и работниками».
Отмечается также, что компания поддерживает предложение ТОО «ОТК» и КМГ по обновлению материально-технической базы.
Напомним, 11 декабря работники компании West Oil Software, оказывающей транспортные услуги АО «Мангистаумунайгаз», прекратили работу и начали забастовку. Решением Каракиянского районного суда забастовка работников ТОО «West Oil Software» признана незаконной.
Позже в АО НК «КазМунайГаз» заявили, что компания готова выполнить одно из требований бастующих — в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники на предприятии. Все остальные требования руководство посчитало беспочвенными, отметив, что принимать каждого желающего в штат нацкомпания не может.