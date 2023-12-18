Чем грозит недельная забастовка нефтяников в Мангистау: руководство компании сделало заявление

«Между ТОО “ОТК” и ТОО “WOS” существует действующий долгосрочный договор до 2027 года. Компания намерена исполнить свои обязательства в полном объёме, с участием бастующих работников или без них. В связи с незаконной забастовкой существует угроза аварии на нефтяных скважинах, что может повлечь вред окружающей среде и здоровью граждан, а также существенный экономический ущерб заказчику. В связи с забастовкой компания ежедневно несет убытки свыше 23 млн тенге за неисполнение условий контракта», — говорится в сообщении.