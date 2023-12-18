Что происходит с ценами на куриные яйца в Башкирии и когда они подешевеют

— Есть так называемые репродукторы, которые производят кур для производства яиц. Так вот там используется очень большая доля импортных составляющих. А все мы видим, как выросли цены на импорт. Во-вторых, очень многое, что используется в производстве яиц и куриного мяса, импортного происхождения. Это и комбикорма, и различные добавки, и лекарства и антибиотики для птицы. Плюс высокотехнологичное оборудование, которое мы закупали на Западе — его нужно обслуживать, запчасти покупать. Все это повышает издержки и ложится бременем на конечного потребителя, — поясняет экономист.