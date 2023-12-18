Что происходит с ценами на куриные яйца в Башкирии и когда они подешевеют

Накануне министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал, когда в стране снизятся цены на куриные яйца. По его словам, через две-три недели в страну начнут поступать яйца из Турции без импортной пошлины, а уже на этой неделе ожидаются поставки продукции из Азербайджана. После этого федеральные власти ожидают стабилизации цен на этот продукт.
А что с ценами на куриные яйца в Уфе и Башкирии? Мы сравнили стоимость высшего (С0), первого (С1) и второго (С2) сортов в самых популярных торговых сетях, работающих в республике, и выяснили, где десяток дороже и дешевле всего. К слову, деревенские яйца из личных подсобных хозяйств, всегда были дороже, чем произведенные на птицефабриках. Вот и сейчас за них просят больше, чем в супермаркетах.
ЧТО С ЦЕНАМИ НА ЯЙЦА.
На конец декабря 2023 года в Уфе и Башкирии, согласно заявлениям республиканских властей, никакой нехватки куриных яиц не наблюдается. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства сельского хозяйства, до 70% этой продукции на региональном рынке ранее обеспечивала птицефабрика «Башкирская». После того, как в августе этого года там нашли птичий грипп, все поголовье птицы было ликвидировано и производство яиц прекратилось.
В итоге куриное мясо и яйца поставили в республику производители из других регионов и таким образом полностью перекрыли потребности башкирского рынка.
Сегодня самый дешевый десяток яиц высшего сорта в Уфе можно купить в сети супермаркетов «Перекресток» — «всего» за 124 рубля. Самый дорогой же десяток С0 продается в гипермаркете «О`КЕЙ» — 176,5 рублей. Хотя там же десяток от другого производителя есть и за 157,5 рублей.
Что касается других популярных супермаркетов башкирской столицы, то в «Ашане» десяток высшего сорта обойдется покупателю в 130 рублей, в «Пятерочке» в 135 рублей, в «Магните» в 150 рублей.
Цены на куриное яйцо первого сорта также подскочили. Сейчас десяток С1 в популярных торговых сетях обойдется покупателям от 105 рублей в «Перекрестке» и до 166 рублей в гипермаркете «О`КЕЙ». В «Ашане» первый сорт на 18 декабря 2023 года стоит 121 рубль, в «Пятерочке» 135 рублей, в «Магните» 130 рублей, при этом десяток яиц С1 «Халяль» обойдется в 120 рублей. В магазинах «Байрам» и «Монетка» первый сорт продают за 140 рублей за десяток.
Самые дешевые куриные яйца — второй сорт или С2. Самый дешевый десяток этого сорта мы нашли в «Перекрестке» — всего 100 рублей за десяток. Самые дорогие — в «О`КЕЙ» за 152 рубля. В «Пятерочке» десяток второго сорта обойдется в 127 рублей, в «Магните» и «Монетке» по 135 рублей.
ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЫРОСЛА ЦЕНА.
Ранее «КП-Уфа» уже писала о резком росте цен на куриное мясо и яйца. Тогда экономист Рустем Шайахметов специально для наших читателей объяснил механизм образования конечной цены на эти продукты. Как отметил тогда эксперт, резкий скачок стоимости вовсе не был связан с обнаружением птичьего гриппа на птицефабрике в Авдоне.
По словам Рустема Шайахметова, на цены для конечного потребителя намного больше влияет большое количество иностранных составляющих при производстве. То есть при выращивании кур.
— Есть так называемые репродукторы, которые производят кур для производства яиц. Так вот там используется очень большая доля импортных составляющих. А все мы видим, как выросли цены на импорт. Во-вторых, очень многое, что используется в производстве яиц и куриного мяса, импортного происхождения. Это и комбикорма, и различные добавки, и лекарства и антибиотики для птицы. Плюс высокотехнологичное оборудование, которое мы закупали на Западе — его нужно обслуживать, запчасти покупать. Все это повышает издержки и ложится бременем на конечного потребителя, — поясняет экономист.
Как подчеркнул Рустем Шайахметов, есть и другие, менее очевидные причины подорожания продукции птицефабрик.
— Как бы мы не говорили, но рост заработной платы все равно происходит. Это тоже дополнительные издержки, которые ложатся на производителя. Высокие процентные ставки по кредитам также влияют на конечную стоимость товаров повседневного спроса. Стоимость кредитных ресурсов повышается, а все производители пользуются кредитными ресурсами и их издержки увеличиваются. И все это в совокупности дает, что-либо они производят себе в убыток, но тогда они будут банкроты, либо они просто повышают цены, — подытожил экономист Рустем Шайахметов.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ.
Цены на куриное яйцо и мясо полностью стабилизируются, когда в Башкирии вновь заработает крупнейшая в регионе птицефабрика. В Минсельхозе республики специально для «КП-Уфа» рассказали, когда это произойдет и когда предприятие выйдет на прежние объемы производства. Как отметили в ведомстве, после вспышки птичьего гриппа там полностью ликвидировали все поголовье — это более 3,3 млн голов птицы.
На данный момент на территории птицефабрики «Башкирская» в Уфимском районе республики полностью завершена уборка и дезинфекция производственных помещений, карантин по птичьему гриппу снят.
— Параллельно с ветеринарными мероприятиями проведена реконструкция помещений, построены новые дезинфекционные барьеры. В феврале 2024 года предприятие планирует начать производственную деятельность с завоза молодняка птицы в количестве 146 тысяч голов. Первую партию товарного яйца планируется получить в июле-августе 2024 года. В 2024 году на птицефабрике планируется произвести — 100 млн яиц, в 2025 — 2026 году 590 млн яиц, — подчеркнули в Минсельхозе Башкирии.