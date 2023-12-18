Разрешения на строительство девяти домов выдали в Нижнем Новгороде в ноябре. Информация об этом размещена на сайте министерства строительства Нижегородской области.
Новостройки появятся в четырех районах города. Так, три четырехэтажных дома возведут в ЖК «Смородина» на Автозаводе. Еще столько же зданий построят в новом ЖК возле аэропорта им. Чкалова.
Также новый ЖК появится около станции метро «Чкаловская» в Канавинском районе. Там возведут три дома высотой от пяти до 25 этажей. Еще один дом построят на улице Буревестника в Московском районе. Он войдет в состав ЖК «Город времени».
Также 17-этажный дом возведут в ЖК «Подкова на Ванеева» в Советском районе.