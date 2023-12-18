ТЦ «Ривьера» на юге Москвы вновь меняет владельца

«Ривьера» не в первый раз меняет владельца. Изначально девелопером этого торгово-развлекательного комплекса выступала фирма «Кузнецкий Мост девелопмент», которую связывали с бывшими топ-менеджерами «Банка Москвы», включая ее президента Андрея Бородина. Но в 2011 г. контроль над «Банком Москвы» получил ВТБ, а спустя какое-то время в отношении руководства первой финансовой организации были возбуждены уголовные дела. В итоге возведение комплекса заморозили. Спустя три года новым владельцем комплекса стала компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева. А уже в 2018 г. она продала его киргизскому фонду KLS Eurasia Venture Fund. В ходе банкротства юридического лица, владеющего этим объектом, в 2021 г. владельцем «Ривьеры» стал его основной кредитор — банк «Траст». В конце октября этого года он выставил ее на продажу.