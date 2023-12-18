ТЦ «Ривьера» на юге Москвы вновь меняет владельца

«Нейтрин», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Роману Агабабаеву и Давиду Нисанову. Последний также владеет долями в структурах «Киевская площадь» и «Киевская площадь 1», связанных с одноименной группой компаний. Ее представитель информацию о приобретении «Ривьеры» подтвердил. Он также добавил, что покупка данного объекта вписывается в стратегию развития группы.
«Ривьера» не в первый раз меняет владельца. Изначально девелопером этого торгово-развлекательного комплекса выступала фирма «Кузнецкий Мост девелопмент», которую связывали с бывшими топ-менеджерами «Банка Москвы», включая ее президента Андрея Бородина. Но в 2011 г. контроль над «Банком Москвы» получил ВТБ, а спустя какое-то время в отношении руководства первой финансовой организации были возбуждены уголовные дела. В итоге возведение комплекса заморозили. Спустя три года новым владельцем комплекса стала компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева. А уже в 2018 г. она продала его киргизскому фонду KLS Eurasia Venture Fund. В ходе банкротства юридического лица, владеющего этим объектом, в 2021 г. владельцем «Ривьеры» стал его основной кредитор — банк «Траст». В конце октября этого года он выставил ее на продажу.
Стоимость сделки в 10 млрд руб., руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян называет привлекательной. Интерес «Киевской площади» к этому объекту партнер Ricci | Blackstone Алексей Сигал объясняет тем, что «Ривьера» считается одним из самых качественных и современных объектов Москвы, у нее хороший набор арендаторов, которые притягивают посетителей. Среди них — Maag (ex-Zara), Gloria Jeans, Lime, «Ашан» и др. У ТРЦ есть трехуровневая парковка, что компенсирует удаленность от метро, напоминает он.
«Киевская площадь» — крупнейший владелец объектов коммерческой недвижимости в России. Компания занимает первое место в рейтинге рантье страны журнала Forbes. Ее арендный доход за 2022 г., по подсчетам издания, составил $1,6 млрд. Среди ее проектов — столичные торговые центры «Европейский» и «Фуд сити», фудмолл «Депо», спортивный комплекс «Олимпийский», ТРЦ «Щелковский». В этом году группа выкупила 5 га за гостиницей Radisson Collection Hotel Moscow (ранее — «Украина») на Кутузовском проспекте. Кроме того, связанная с ней структура стала владельцем и торгового центра «Сфера» на Новом Арбате. Основные владельцы группы — Год Нисанов и Зарах Илиев.