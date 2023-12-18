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ТЦ «Ривьера» на юге Москвы вновь меняет владельца

Компания «Нейтрин» стала единственным участником аукциона по продаже 100% долей ООО «Квинта», на балансе которого находится торгово-развлекательный центр «Ривьера» (273 865 кв. м) на Автозаводской ул. на юге Москвы. Это следует из протокола торгов, опубликованного 18 декабря на сайте Российского аукционного дома (РАД). Там же сказано, что из-за отсутствия других участников сама процедура была признана несостоявшейся, но у владельца — банка «Траст» — есть возможность заключить договор с единственным претендентом. Сумма сделки в таком случае составит не ниже начальной стоимости актива в 10 млрд руб.
ТЦ «Ривьера» в Москве
Источник: РИА "Новости"

«Нейтрин», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Роману Агабабаеву и Давиду Нисанову. Последний также владеет долями в структурах «Киевская площадь» и «Киевская площадь 1», связанных с одноименной группой компаний. Ее представитель информацию о приобретении «Ривьеры» подтвердил. Он также добавил, что покупка данного объекта вписывается в стратегию развития группы.

«Ривьера» не в первый раз меняет владельца. Изначально девелопером этого торгово-развлекательного комплекса выступала фирма «Кузнецкий Мост девелопмент», которую связывали с бывшими топ-менеджерами «Банка Москвы», включая ее президента Андрея Бородина. Но в 2011 г. контроль над «Банком Москвы» получил ВТБ, а спустя какое-то время в отношении руководства первой финансовой организации были возбуждены уголовные дела. В итоге возведение комплекса заморозили. Спустя три года новым владельцем комплекса стала компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева. А уже в 2018 г. она продала его киргизскому фонду KLS Eurasia Venture Fund. В ходе банкротства юридического лица, владеющего этим объектом, в 2021 г. владельцем «Ривьеры» стал его основной кредитор — банк «Траст». В конце октября этого года он выставил ее на продажу.

Стоимость сделки в 10 млрд руб., руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян называет привлекательной. Интерес «Киевской площади» к этому объекту партнер Ricci | Blackstone Алексей Сигал объясняет тем, что «Ривьера» считается одним из самых качественных и современных объектов Москвы, у нее хороший набор арендаторов, которые притягивают посетителей. Среди них — Maag (ex-Zara), Gloria Jeans, Lime, «Ашан» и др. У ТРЦ есть трехуровневая парковка, что компенсирует удаленность от метро, напоминает он.

«Киевская площадь» — крупнейший владелец объектов коммерческой недвижимости в России. Компания занимает первое место в рейтинге рантье страны журнала Forbes. Ее арендный доход за 2022 г., по подсчетам издания, составил $1,6 млрд. Среди ее проектов — столичные торговые центры «Европейский» и «Фуд сити», фудмолл «Депо», спортивный комплекс «Олимпийский», ТРЦ «Щелковский». В этом году группа выкупила 5 га за гостиницей Radisson Collection Hotel Moscow (ранее — «Украина») на Кутузовском проспекте. Кроме того, связанная с ней структура стала владельцем и торгового центра «Сфера» на Новом Арбате. Основные владельцы группы — Год Нисанов и Зарах Илиев.

торговля