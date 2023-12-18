Какие ветхие дома снесут в Алматы в ближайшее время

По программе реновации (старые дома сносят, а жильцов заселяют в новые) в 2023 году в Турксибском районе выдали 121 квартиру. К концу года достроят еще 11 домов для переселения из ветхого жилья.
Участков, где сейчас идет снос, в Турксибском районе три:
Квадрат улица Кассина — Котельникова — проспект Сейфуллина — Акан Сери
Реновации подлежат 30 домов. Уже снесено 12 двухэтажек, жители получили новые квартиры.
Еще шесть планируется расселить в ближайшее время. На втором этапе должны снести 18 домов.
«Не все жители согласны на переселение в предложенные застройщиком квартиры. Их не устраивает качество жилья, а также площадь и планировка квартир. Если стройкомпания не договорится со всеми собственниками, оставшиеся дома могут и не снести», — говорится в публикации.
Переселение возможно только при 100%-м согласии жителей каждого дома.
Микрорайон Алтай-2
Здесь под снос идет 57 ветхих домов. В этом году уже построены две многоэтажки на 456 квартир для переселения жителей из 18 ветхих домов. Полностью выкуплены квартиры в шести объектах.
Квадрат Чернышевского — Сауранбаева — Молдагалиева — Толстого
Переселены жители семи домов, ведется снос пяти двухэтажек. На освобожденных участках построят новое жилье. Зону разделят несколько застройщиков.