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Какие ветхие дома снесут в Алматы в ближайшее время

Почти 50% всего ветхого жилого фонда Алматы расположено в Турксибском районе. В акимате рассказали сколько старых домов снесут в ближайшее время, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на krisha.kz.
Какие ветхие дома снесут в Алматы в ближайшее время
Источник: krisha.kz

По программе реновации (старые дома сносят, а жильцов заселяют в новые) в 2023 году в Турксибском районе выдали 121 квартиру. К концу года достроят еще 11 домов для переселения из ветхого жилья.

Участков, где сейчас идет снос, в Турксибском районе три:

Квадрат улица Кассина — Котельникова — проспект Сейфуллина — Акан Сери

Реновации подлежат 30 домов. Уже снесено 12 двухэтажек, жители получили новые квартиры.

Еще шесть планируется расселить в ближайшее время. На втором этапе должны снести 18 домов.

«Не все жители согласны на переселение в предложенные застройщиком квартиры. Их не устраивает качество жилья, а также площадь и планировка квартир. Если стройкомпания не договорится со всеми собственниками, оставшиеся дома могут и не снести», — говорится в публикации.

Переселение возможно только при 100%-м согласии жителей каждого дома.

Микрорайон Алтай-2

Здесь под снос идет 57 ветхих домов. В этом году уже построены две многоэтажки на 456 квартир для переселения жителей из 18 ветхих домов. Полностью выкуплены квартиры в шести объектах.

Квадрат Чернышевского — Сауранбаева — Молдагалиева — Толстого

Переселены жители семи домов, ведется снос пяти двухэтажек. На освобожденных участках построят новое жилье. Зону разделят несколько застройщиков.

недвижимость