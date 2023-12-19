Евросоюз освободил «Сахалин-2» от «потолка цен» до 28 июня

Проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе острова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. В рамках проекта работает завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) проектной мощностью 9,6 млн т в год (производительность была увеличена сверх проектной до 11,5 млн т в год). В 2022 г. производство СПГ на проекте увеличилось на 10,5% до 11,5 млн т, добыча нефти снизилась на 11,9% до 3,7 млн т.