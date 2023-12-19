Евросоюз освободил «Сахалин-2» от «потолка цен» до 28 июня

«Механизм предельных цен предусматривает, что конкретные проекты, имеющие важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от предельного уровня цен, согласованного коалицией по предельному уровню цен. Решение продлевает действие исключения, предусмотренного в отношении проекта “Сахалин-2”, расположенного в России, до 28 июня 2024 г. для обеспечения потребностей Японии в энергетической безопасности», — говорится в документе.
Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций 18 декабря. Ограничения ввели на импорт, покупку или передачу алмазов из России, торговлю особо чувствительными товарами и технологиями, которые могут быть использованы в российском ВПК. Отдельный пункт ограничений коснулся запрета на вывоз из России чугуна, стали, медной и алюминиевой проволоки, фольги, труб на общую сумму 2,2 млрд евро в год. Кроме того, новый пакет санкций предусматривает ограничения, направленные против 61 человека и 86 компаний и организаций из России.
Проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе острова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. В рамках проекта работает завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) проектной мощностью 9,6 млн т в год (производительность была увеличена сверх проектной до 11,5 млн т в год). В 2022 г. производство СПГ на проекте увеличилось на 10,5% до 11,5 млн т, добыча нефти снизилась на 11,9% до 3,7 млн т.