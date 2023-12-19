Новогоднюю лотерею провели в аэропорту Владивосток

В преддверии новогодних праздников в Международном аэропорту Владивосток создают праздничное настроение. Воздушная гавань Приморья совместно с кафе и торговыми точками провели беспроигрышную новогоднюю лотерею для пассажиров и гостей терминала.
На первом этаже в центре рядом с красавицей елью звучала музыка, а Дед Мороз и Снегурочка раздавали подарки. Беспроигрышная новогодняя лотерея стала настоящим сюрпризом для всех, кто был в этот день в аэропорту Владивосток.
В лотерее было представлено более 230 лотов от магазинов и кафе, представленных в терминале аэропорта. Любой желающий мог стать счастливым обладателем подарка под Новый год. Гости и пассажиры с удовольствием принимали участие в акции и делились своими радостными эмоциями.
Алексей Филиппов, пассажир аэропорта:
«Улетаю в Москву из Владивостока, гостил в Вашем городе по рабочим вопросам. Город понравился — запомнится кухней и необычным ландшафтом. А тут еще и в аэропорту устроили настоящий праздник, выиграл сертификат от магазина сувениров. Спасибо организаторам, так приятно и неожиданно, никогда не выигрывал в лотереях. Теперь сувенир будет напоминать о Дальнем Востоке, обязательно вернусь к Вам, очень интересный город и радушный аэропорт!».
В лотерее были представлены самые разные лоты — от маленьких сувениров на память до сертификатов от известных брендов и производителей. В залах терминала царил настоящий праздник, настроение также создавали украшенные новогодней символикой кафе и витрины магазинов.
Ирина Присяжнюк, начальник пресс-службы Международного аэропорта Владивосток:
«В нашей воздушной гавани представлены уникальные компании, которые отражают специфику города и края. Мы от души благодарим наших партнеров за то, что поддержали нас в организации новогодней лотереи, подарки стали настоящим сюрпризом для пассажиров и подчеркнули гостеприимство и открытость нашего дальневосточного города. Поздравляем всех с наступающими праздниками и желаем здоровья, процветания и как можно больше путешествий, которые наполнят новыми и приятными эмоциями в наступающем 2024 году!».