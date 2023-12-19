Новогоднюю лотерею провели в аэропорту Владивосток

«Улетаю в Москву из Владивостока, гостил в Вашем городе по рабочим вопросам. Город понравился — запомнится кухней и необычным ландшафтом. А тут еще и в аэропорту устроили настоящий праздник, выиграл сертификат от магазина сувениров. Спасибо организаторам, так приятно и неожиданно, никогда не выигрывал в лотереях. Теперь сувенир будет напоминать о Дальнем Востоке, обязательно вернусь к Вам, очень интересный город и радушный аэропорт!».