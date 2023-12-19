Под санкции Евросоюза попали 2 новосибирских предприятия

Изменения опубликованы в официальных документах ЕС.
18 декабря Евросоюз ввел 12-й санкционный список, который пополнился авиазаводом имени Чкалова, производящим истребители-бомбардировщики и беспилотники С-70 «Охотник». Также под санкции попало и федеральное казенное предприятие «Анозит». На заводе создаются компоненты ракетного топлива: перекись водорода и перхлорат аммония. Представители Евросоюза считают, что «Анозит» является единственным поставщиком ракетного топлива для российских войск.
Всего в санкционном списке оказались 61 человек и 86 компаний. В документе были упомянуты оборонные заводы, группа «Альфастрахование», а также телеканал «Спас» и «Царьград». Кроме этого в антироссийский перечень попали фонд «Защитники Отечества», сын Дмитрия Медведева, 14 членов Центризбиркома и другие.