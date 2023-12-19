Под санкции Евросоюза попали 2 новосибирских предприятия

Всего в санкционном списке оказались 61 человек и 86 компаний. В документе были упомянуты оборонные заводы, группа «Альфастрахование», а также телеканал «Спас» и «Царьград». Кроме этого в антироссийский перечень попали фонд «Защитники Отечества», сын Дмитрия Медведева, 14 членов Центризбиркома и другие.