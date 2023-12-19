Мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тыс. тонн построили в Челябинске

«Стоимость работ и оборудования по проекту составила 442,9 млн рублей», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Челябинская область в 2023 году выполнила план по вводу мощностей по обращению с ТКО. В работу ввели мощности по обработке ТКО на 610 тысяч тонн в год, по утилизации — 161,5 тысячи тонн и по размещению — на 595 тысяч тонн.