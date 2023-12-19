Пермские власти реорганизуют «Автовокзал» в акционерное общество

ГУП «Автовокзал» осуществляет пассажирские перевозки по Перми и пригородам. В собственности предприятия находятся десятки автобусов, которые осуществляют перевозки по двум городским и шести пригородным маршрутам. Ранее компания управляла автовокзалами, автостанциями и кассами в Пермском крае, но позже это все было передано ООО «Автовокзалы Прикамья» в концессию.