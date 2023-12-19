Вслед за США в свой санкционный список включил Пермский пороховой завод и ЕС

Среди них ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ), а также родившийся в Перми член ЦИК Игорь Борисов. По версии ЕС, он был ответственным за проведение выборов и референдумов на занятых Россией территориях.



Отменим, что на прошлой неделе ППЗ оказался в санкционном списке США. В апреле 2023 года завод был включен в санкционный список Украины. Господин Борисов также входит в санкционный список Австралии.



ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Статус федерального казенного предприятия завод получил в 2006 году. В данный момент ФКП «Пермский пороховой завод» находится в ведении департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ.

